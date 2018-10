Le suspect se servait des réseaux Instagram et Facebook et utilisait un compte féminin pour piéger ses victimes. L'homme soutenait être responsable d'une école de mannequinat à Montréal. Une fois les photos et vidéos obtenues, il menaçait de les diffuser à des proches des victimes.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont retrouvé le suspect en localisant son ordinateur en France.

L’homme sera accusé de leurre informatique, extorsion et production de matériel pornographique juvénile.

Il pourrait aussi avoir fait d'autres victimes, selon Louis Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ.

« Si des gens se sentent interpellés par un dossier similaire, on les invite à signaler aux autorités compétentes de leur région et peut-être venir garnir le nombre de plaintes contre cet individu-là ».

M. Bibeau réitère un avertissement aux jeunes qui naviguent sur les réseaux sociaux.

Des histoires trop belles de mannequinat, d’écoles de mode, amour subit, ce sont toujours des histoires [lors desquelles] on doit se dire que c’est trop beau pour être vrai. Louis Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ

Le suspect a été arrêté le 27 septembre à la suite d'une longue enquête menée par la Sûreté du Québec, en collaboration avec la police parisienne.