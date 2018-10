Selon la Sûreté du Québec, qui a collaboré avec les autorités françaises dans cette enquête, l’homme se créait depuis avril 2017 de faux comptes de jeunes filles sur les réseaux sociaux en usurpant des photos d’adolescentes. Il rentrait par la suite en contact avec d’autres adolescentes en mentionnant faire partie d’une école de mode ou de mannequinat. Il arrivait à soutirer des photos inappropriées des jeunes filles et les menaçait de publier les photos ou de porter atteinte à leur réputation si elles refusaient de soumettre d’autres photos.

Parmi les 77 victimes québécoises identifiées, 32 résident au Centre-du-Québec et six en Estrie. Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec, demande aux parents de discuter de ce dossier avec leurs adolescentes et de contacter leur service de police local s’ils croient que leur enfant a été victime de ce stratagème.

L’usurpateur pourrait faire face à des accusations de leurre informatique, d’extorsion et de possession, de production et de distribution de matériel pornographique juvénile. Il comparaitra devant la justice française.