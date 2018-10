La mairesse Valérie Plante réitère ainsi la volonté de la Ville d’appliquer sur son territoire certaines des dispositions de la loi votée en juin dernier par le gouvernement Couillard.

On sait toutefois que cette loi sera appelée à changer. Car deux jours après sa victoire électorale, le premier ministre élu, François Legault, a confirmé son intention d'aller de l'avant avec sa promesse d’interdire de fumer de la marijuana en public et de faire passer l'âge légal à 21 ans – deux mesures plus coercitives que celles qui entreront en vigueur la semaine prochaine.

Pour l’heure, donc, Montréal indique qu’« il sera interdit de consommer du cannabis dans les lieux où la consommation du tabac est interdite ainsi que dans d’autres lieux déterminés, comme les abribus et les aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif et les terrains d’un établissement d’enseignement postsecondaire ».

La Ville souligne que cette décision s’est prise conjointement avec la Direction régionale de santé publique et que de nombreux experts indépendants ont été consultés afin d’enrichir la réflexion.

Nous avons fait le choix – réfléchi – de nous en tenir au cadre légal provincial existant, que nous avons contribué à définir. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Un petit bémol

En repoussant l’usage du cannabis hors de presque tous les lieux publics extérieurs, les consommateurs risquent toutefois de fumer leur joint dans les lieux privés comme les maisons, explique la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

« La concentration de fumée secondaire pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des occupants, craint-elle. D’un point de vue de santé publique, c’est préoccupant. »

Quoi qu’il en soit, la Ville entend faire respecter son règlement. « J’invite les consommateurs de cannabis à respecter les règles en place et à faire preuve de civisme, dans une perspective de cohabitation harmonieuse avec les non-consommateurs », conclut Rosannie Filato, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Une liste exhaustive

Outre les bâtiments gouvernementaux, les universités et les cégeps, les hôpitaux et les abribus, on peut aussi ajouter à la liste des lieux où il sera interdit de fumer du cannabis : les CPE; les garderies; les centres communautaires et culturels; les clubs privés; et quantité d’autres, figurant tous dans la loi votée en juin dernier.

Mais comme pour le tabagisme, la Ville laisse la porte ouverte à la consommation dans certains lieux publics, notamment les parcs.

Cinq arrondissements ont cependant déjà interdit l’usage de la marijuana dans leurs parcs : Saint-Laurent, Saint-Léonard, Pierrefonds-Roxboro, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Ces cinq arrondissements sont tous dirigés par des élus d'Ensemble Montréal, le parti qui forme l’opposition officielle à l'Hôtel de Ville. La semaine dernière, Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, accusait notamment l'administration de Projet Montréal de se « traîner les pieds » dans ce dossier.

Le cabinet de Mme Plante affirme que sa position sur le cannabis est claire depuis le début et qu’elle est en discussion avec la CAQ de François Legault au sujet des changements qui seront apportés à la loi.