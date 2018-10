Dennis Horak, dont la carrière au Moyen-Orient a connu une fin abrupte, était en vacances chez son frère, à Toronto, au début du mois d'août, lorsqu'il a pris connaissance du tweet du gouvernement canadien exhortant le royaume saoudien à libérer immédiatement les militants des droits des femmes emprisonnés sur son territoire.

Rédigé par Affaires mondiales Canada, le message a ensuite été traduit en arabe par l’ambassade du Canada à Riyad qui l’a relayé par Twitter.

CAN gravement préoccupé par autres arrestations de membres de société civile & activistes droits des femmes en #ArabieSaoudite, incl. Samar Badawi. Ns exhortons autorités saoudiennes à les remettre en liberté, ainsi que tous les autres activistes pacifiques #droitsdelapersonne. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) 3 août 2018

La réaction de l’Arabie saoudite s’est avérée aussi rapide que furieuse. En moins de six heures, l’ambassadeur canadien était interdit de séjour en Arabie saoudite, l’ambassadeur saoudien était rappelé, les échanges commerciaux suspendus, des centaines d'étudiants saoudiens au Canada rappelés, les vols du transporteur aérien saoudien en direction du Canada ont été suspendus et un appel au retrait des investissements saoudiens au Canada a été lancé.

« Ce fut une très grosse surprise », commente M. Horak.

Je comprends qu'ils aient été contrariés par le tweet, mais réagir comme ils l'ont fait, c'était une réaction excessive grave. Dennis Horak

Diplomate depuis près de 30 ans, M. Horak était en poste depuis trois ans en Arabie saoudite lorsqu’il a appris son expulsion. Le personnel de l’ambassade canadienne a dû lui faire parvenir ses effets personnels puisqu’il était devenu persona non grata dans le royaume saoudien.

Langage diplomatique abusif?

L’appel à une « libération immédiate » semble être la formulation, le langage, qui a mis le feu aux poudres, selon M. Horak, qui confie ne pas avoir été consulté avant l’envoi du message canadien.

« J'ai parlé avec son personnel [de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland] et j'ai parlé avec le personnel d’Affaires mondiales Canada, et j'étais là quelques jours plus tard alors que nous essayions d'évaluer l'impact [du tweet] ».

Je n'ai pas parlé personnellement à la ministre ou au premier ministre. Dennis Horak

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane Al-Saoud et la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland Photo : Montage : Radio-Canada / Photos : Getty et La Presse Canadienne

Dennis Horak estime que les Saoudiens croyaient que le Canada, avec ce tweet, ciblait sa population en pleine période de volatilité de l’opinion publique.

Il rappelle que certaines réformes étaient en cours en Arabie saoudite - la permission faite aux femmes de conduire, l'introduction de cinémas publics, etc. – et qu’elles s'avéraient populaires auprès du peuple saoudien, mais que des factions risquaient toutefois « ne pas être satisfaites de ces réformes et estimer que l'Arabie saoudite était peut-être trop ouverte face aux exigences occidentales ».

« Cela aurait pu leur donner des munitions pour dire : ''Regardez, regardez, nous sommes bousculés par l'Occident, ils exigent maintenant que notre système judiciaire fasse X, Y et Z '' »

Je pense que nous sommes allés un peu trop loin. Dennis Horak

L’ancien ambassadeur Horak soutient ne pas avoir été surpris qu'aucun autre pays n’appuie publiquement le gouvernement canadien. Le risque n’en valait pas la chandelle, selon lui.

Il estime également que la tentative canadienne de faire pression sur le royaume pour faire libérer Samar ou Raif Badawi était naïve. « Ça ne les aidera certainement pas », croit-il.

À l’inverse, il ne croit pas que les activistes emprisonnés seront châtiés pour cette intervention.

Un succès d’estime

Le seul succès de la diplomatie du gouvernement de Justin Trudeau aura été enregistré auprès des groupes de défense des droits de la personne, estime-t-il.

« J’ai l’impression que les applaudissements que le gouvernement a reçus d'Amnistie internationale et d'autres organisations sont bien accueillis par le gouvernement, et peut-être à juste titre. C'est peut-être ce qui le motive », suggère-t-il.

Personnellement, je me demande parfois sur quel terrain nous jouons sur certains de ces enjeux. Dennis Horak

M. Horak estime que ces succès relatifs de la diplomatie canadienne ne valent pas la perte de sa relation avec l’Arabie saoudite.

« À mon avis, nous pouvions avoir une influence dans ce pays », ajoute-t-il. Sans se faire d’illusion sur la portée de cette influence, il croit que le Canada avait plus d’impact dans ce pays avec des relations diplomatiques.

Rétablir ou non un lien

L’ancien diplomate ne croit pas que le Canada doive s’excuser comme l’exige le gouvernement saoudien, mais il estime que le pays pourrait rétablir sa relation avec l’Arabie saoudite. « Je ne sais pas si nous pouvons nous en sortir, mais nous devons commencer à décider, si nous voulons sauver ou pas cette relation ».

Dennis Horak précise que ses critiques ne sont pas politiques. Il se dit tout aussi frustré de la gestion du gouvernement de Stephen Harper de sa relation avec l’Iran. Il avait également été expulsé de ce pays lorsque le Canada avait rompu ses liens diplomatiques avec l’Iran. C'était après l'adoption par le Canada de la Loi sur la justice pour les victimes d'actes terroristes.

« Ça a l'air génial, mais quand vous avez une loi qui vous permet d’effectuer des saisies à l’ambassade et dans les consulats iraniens au Canada, ce que cette loi permet, il devient impossible de maintenir un lien diplomatique avec l’Iran. » », commente-t-il.

Le fait de n’avoir aucune relation officielle avec l'un ou l'autre de ces pays ne sert pas à grand-chose, selon lui, si ce n'est de marteler un principe.

Que nous aimions ce qu'ils font ou non ne constitue pas vraiment le cœur du problème. Si vous voulez que ces changements se produisent, vous devez faire entendre votre voix... […] Et on ne l’a pas fait. Dennis Horak

Ce sont là, selon lui, des occasions perdues pour le Canada.