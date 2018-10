La société des transports se penche sur ces options et donnera les résultats de ses recherches au printemps, selon Jeff Busby, le directeur de la gestion du programme d’infrastructure.

Elles incluent de polir les rails pour y réduire les bosses, d’installer des amortisseurs pour réduire les vibrations et de proposer des lignes directrices aux développeurs qui souhaitent construire non loin du SkyTrain.

Nous sommes une source de bruit. Nous voulons être de bons voisins et trouver des moyens de réduire le bruit à des niveaux acceptables. Jeff Busby, directeur de la gestion du programme d’infrastructure, TransLink

Au départ, une première étude s’est attardée au niveau du bruit émis par les trains circulant près des immeubles à condominiums et à logements dans la région de Vancouver. L’intensité du bruit a été mesurée à 32 endroits et l’accès à des propriétés privées a même été demandé pour assurer une meilleure exactitude des données.