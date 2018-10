Un texte de Camille Feireisen



Le projet se déroule du 9 au 11 octobre. Diverses activités sont organisées par le centre culturel autochtone de Toronto (Toronto Council Fire Native Cultural Centre) en collaboration avec la Ville de Toronto.

Au programme, il y a des spectacles de chants, des performances, de l'artisanat et des kiosques de nourriture traditionnelle. Mais il est également possible de rencontrer et discuter avec des survivants des pensionnats, sous un chapiteau érigé à cet effet.

Il faut passer de la discussion à l'action , notamment grâce à la reconnaissance de ce pan de l'histoire des Autochtones et des séquelles encore présentes aujourd'hui, explique Andrea Chrisjohn, membre du conseil d'administration du centre culturel autochtone.

Andrea Chrisjohn, membre du conseil d'administration du centre Native Council Fire de Toronto Photo : Radio-Canada/Rhiannon Johnson / CBC

Aujourd’hui, nous restaurons notre identité et c’est pourquoi nous réaffirmons qui nous sommes. Andrea Chrisjohn, Toronto Council Fire Native Cultural Centre

Il s'agit aussi, selon elle, de faire connaître aux Torontois et aux nouveaux arrivants l'apport des communautés autochtones à l'histoire canadienne.

C'est une façon pour les Torontois de se familiariser avec les pensionnats autochtones et l'histoire coloniale du Canada , estime-t-elle.

Michael Cheena, un survivant des pensionnats, ajoute ceci : J'attends avec impatience la guérison spirituelle, la réconciliation, l'engagement, la connexion et l'apprentissage.

M. Cheena a fréquenté le pensionnat Bishop Horden de Moose Factory ainsi que le pensionnat Shingwauk de Sault-Sainte-Marie pendant huit ans.

Michael Cheena, survivant des pensionnats autochtones Photo : Radio-Canada/Rhiannon Johnson/CBC

Selon le directeur du service des arts et de la culture de la Ville, Pat Tobin, il s'agit aussi de créer un dialogue entre les communautés.

La Ville de Toronto a signé un accord pour travailler sur les engagements qui viennent de la Commission réconciliation et vérité et maintenant la Ville travaille très fort avec nos partenaires autochtones pour favoriser et développer des projets , souligne-t-il.

Pour Andrew Wesley, un survivant des pensionnats, nul doute que la réconciliation passe par le dialogue.

La réconciliation est un problème canadien. Sans dialogue, il n'y a pas de réconciliation possible. Andrew Wesley, survivant des pensionnats

Toutes ces activités sont aussi organisées dans le but de recueillir des fonds pour un projet plus grand, celui d'une sculpture commémorative en forme de tortue à la place Nathan Phillips, avec un jardin. Cet espace devrait constituer un lieu d'enseignement, d'apprentissage, de partage et de guérison.

Voilà à quoi devrait ressembler votre espace au carré Nathan Phillips en 2020.

Ce projet répond à l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande aux gouvernements provinciaux et territoriaux de commander des monuments faisant référence aux pensionnats dans chaque capitale, afin d'honorer les survivants et les enfants perdus.

Une tortue symbolique

À Toronto, c'est l'artiste anishinabe, Solomon King, qui est chargé de la sculpture.

Celle-ci représente une tortue femelle rampant sur un rocher, symbolisant la lutte. La carapace de l'animal a des carreaux pour représenter les 13 lunes ainsi que le cycle des 28 jours du calendrier autochtone.

Dans plusieurs récits autochtones, la tortue évoque aussi la création.

Le vrai combat, c'est que nous devons tous nous entendre , considère l'artiste.

La sculpture est une tortue rampant au-dessus d'un rocher, signifiant la lutte. Sur la carapace: des carreaux représentants les 13 lunes et le cycle de 28 jours. Les tortues symbolisent plusieurs histoires de la création dans les communautés autochtones

Pour ce projet de sculpture, la province verse 1,5 million de dollars et la Ville 500 000 $. Le coût total, lui, est estimé à 5,2 millions. Le reste de la somme doit provenir de dons, recueillis lors d'événements comme ceux se déroulant cette semaine.

Cette sculpture de 2 mètres de hauteur devrait être érigée sur le carré Nathan Phillips en 2020.

La réconciliation entre les communautés

Les résidents torontois Bill et Julianne ont assisté à la cérémonie du soleil mercredi matin, à 7 h, et écouté des témoignages de survivants.

C'est un peu troublant d'écouter tout ça , reconnaît Bill.

Pendant longtemps j'ai pensé que les pensionnats, c'était quelque chose qui était arrivé dans les années 1940 et quand j'ai compris et pris conscience que cela avait eu lieu alors que j'étais enfant, cela a été un véritable choc , dit Julianne.