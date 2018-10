Selon la police, des entreprises de camionnage manitobaines ont engagé le laboratoire Precision Health Ltd pour recueillir des échantillons d'urine auprès des conducteurs, puis les faire analyser.

Toutefois, selon les documents relatifs aux mandats de perquisition déposés à la Cour provinciale du Manitoba le mois dernier, la police de Winnipeg allègue que pendant près d’un an et demi les tests n’ont jamais été effectués, mais que le laboratoire Precision Health Ltd a continué à produire des rapports comme s’ils l’avaient été.

« C'est un problème », a déclaré Dwight Barkman, propriétaire de Barkman Transport, l'une des 32 entreprises de camionnage soupçonnées par la police d'avoir reçu les résultats de tests fabriqués. « Vous attendez de l'honnêteté et de l'intégrité de la part des personnes avec qui vous faites affaire. »

Le ministère des Transports des États-Unis exige que les chauffeurs de camion commerciaux passent des tests de dépistage pour l'alcool et les drogues avant de se rendre aux États-Unis.

L'urine de ces chauffeurs de camion est testée avant leur embauche, puis des échantillons sont choisis au hasard pour être testés pendant leur activité.

Dwight Barkman a déclaré que Precision Health Ltd est l’un des rares laboratoires manitobains à faciliter ces tests. Son entreprise a travaillé avec le laboratoire pendant 20 ans, mais a mis fin à cette relation plus tôt cette année, après que la police eut appelé pour dire que les échantillons d’urine n’avaient jamais été testés et que les résultats négatifs qu’ils auraient obtenus auraient été truqués.

Lourde responsabilité pour les entreprises

Dwight Barkman a déclaré que si un conducteur était impliqué dans un accident aux États-Unis et que l'on découvrait qu'il avait de la drogue ou de l'alcool dans son corps, la compagnie pourrait être mise en cause.

« Ils [les chauffeurs de poids lourds] pourraient avoir un accident et tuer quelqu'un, cela pourrait être une lourde responsabilité pour la compagnie d'assurance, pour l'entreprise et pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Dwight Barkman.

Le laboratoire Precision Health Ltd fait depuis l'objet d'une enquête, mais a refusé de commenter cette affaire.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.