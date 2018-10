Des chaînes de télévision turques ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant notamment l'entrée au consulat saoudien d'Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi et de l'équipe soupçonnée d'être responsable de sa disparition.

M. Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir de Riyad qui écrivait notamment pour le Washington Post, s'est rendu au consulat le 2 octobre, sur rendez-vous, pour des démarches administratives.

Selon la police turque, il n'en est jamais ressorti, mais Riyad affirme le contraire.

Sur les images, M. Khashoggi apparaît, entrant dans le consulat à 13 h 14. Une camionnette noire est visible, garée à proximité.

Sur cette image transmise au Washington Post, par une « source proche de l'enquête », on aperçoit un homme identifié par le journal comme étant Khashoggi entrer dans le consulat saoudien à Istanbul. Photo : The Associated Press/The Washington Post