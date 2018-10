En 2008, la Ville d'Ottawa et des associations ont rejeté les plans de Minto, affirmant que le constructeur immobilier doublerait rapidement la taille du village rural du sud d'Ottawa et ruinerait son paysage. Selon la Ville, le projet ne correspondait pas au caractère rural de Manotick.

Ce rejet a conduit Minto à se battre devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario (CAMO) et le constructeur a eu gain de cause.

Jeudi dernier, le Comité de l’agriculture et des affaires rurales de la Ville a approuvé un amendement au règlement de zonage concernant des lotissements pour les phases 2, 3 et 4.

Les 5 phases du projet Mahogany de Minto. Photo : Nak Design Strategies, Minto, 2018

Le projet cible 85 hectares, ce qui signifierait 897 nouveaux logements.

Aucun résident n'a manifesté son opposition.

Cependant, ce changement de zonage doit encore avoir l'approbation du conseil municipal.

Le site Internet du constructeur mentionne que les maisons de la phase 2 seront mises en vente le 20 octobre et fait la promotion de la construction de parcs et d'une future école.

Au total, quelque 1400 nouvelles maisons seront construites sur un site près du village.

C'est la CAMO qui a fixé ce chiffre.

Hausse de la circulation routière

La circulation et des embouteillages qui devraient augmenter au fur et à mesure que de nouveaux propriétaires emménagent dans ces logements inquiètent des associations et des organismes communautaires

Selon Grace Thrasher, présidente de l'association du village, beaucoup de choses restent à faire pour améliorer la signalisation, notamment les feux aux intersections et aux ronds-points.

Avec les informations de Kate Porter