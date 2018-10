Un texte de Louis Garneau, avec les informations d'Alix-Anne Turcotti

L'administration septîlienne interdit la consommation de cannabis dans les bâtiments municipaux, les stationnements et les rues, dans les parcs incluant la promenade du Vieux-Quai, de même que sur les plages à l'est comme à l'ouest, et à l'île Grande Basque.

Un règlement municipal interdit déjà la consommation de tabac dans les lieux mentionnés.

Avant d'adopter la nouvelle règlementation, les élus se sont basés sur les résultats d'un sondage publié sur la page Facebook de la Ville.

En séance publique, mardi, le maire Réjean Porlier a précisé que près de 1600 personnes ont répondu aux questions. Il dit avoir constaté une division profonde de l'opinion publique sur la question :

« 54,5 % des répondants se disent très à l'aise ou plutôt à l'aise avec la légalisation du cannabis. À l'opposé, 45,5 % se disent plutôt très mal à l'aise avec cette nouvelle réalité. »

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

On voit que c'est quand même assez séparé. Ce n'est pas quelque chose qui coule, qui va de soi. Il faut prendre le temps de bien préparer et de bien faire les choses. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Pas de référendum

Par ailleurs, il n'y aura pas de référendum sur une modification de zonage pour autoriser la production de cannabis au parc industriel Ferco, dans le secteur des plages.

Au début septembre, le propriétaire d'un bâtiment localisé dans cette zone a manifesté l'intention de cultiver du cannabis dans son édifice.

Conformément à la loi, l'administration a mené des consultations pour évaluer la possibilité de modifier le zonage des parcs industriels.

Hôtel de ville de Sept-Îles en été Photo : Radio-Canada

Le maire Réjean Porlier a révélé qu'une cinquantaine de citoyens désapprouvent le projet, et les élus ont décidé de ne pas poursuivre la démarche en invoquant les coûts d'un référendum.

« Il y a des sommes associés à ça. Faire une réforme si on a l'impression qu'on s'en va dans le mur, c'est-à-dire qu'il va être perdu à l'avance, et c'est un peu l'impression qu'on a, quelque part au conseil de par le nombre de signatures. »

L'incertitude du promoteur est également entrée dans la balance : « Et il y a aussi le fait que l'entrepreneur, on lui en a parlé. Devant les faits, lui-même disait, je ne poursuivrais pas. »

La Ville envisage d'autres secteurs pour la culture du cannabis, comme le parc industriel Vigneault.