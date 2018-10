Réagissant au refus d’Ottawa et de Québec d’accorder leur appui à Michaëlle Jean pour un second mandat à la tête de la Francophonie, son porte-parole, Bertin Leblanc, a expliqué dans un courriel que rien n’est encore joué.

C’est lors du 27e Sommet de la Francophonie qui s’amorce jeudi, en Arménie, que les pays membres seront appelés à renouveler le mandat de Mme Jean ou à la remplacer par un autre candidat pour le poste de secrétaire générale de l'organisation.

Or mardi, le Canada et le Québec ont tourné le dos à l'ancienne gouverneure générale en se joignant à la France et à l'Union africaine qui appuient la candidature de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo.

« J’ai lu comme vous les déclarations de l’attaché de presse de la ministre canadienne responsable de la Francophonie ainsi que ceux du premier ministre québécois. », écrit Bertin Leblanc.

Le poste de secrétaire général étant désigné par consensus, le porte-parole estime qu’un débat doit d’abord avoir lieu avant de parler d’un consensus en faveur d’une autre candidate.

Un consensus suppose un débat qui doit se faire dans les règles. Le sommet commençant demain, nul doute que cette discussion aura lieu entre les chefs d'État et de gouvernements à huis clos. Bertin Leblanc, porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF

Les appuis s'évanouissent

Traditionnellement, le secrétaire général de la Francophonie est désigné par un consensus des membres, et non par un vote. Mais sans l’appui d’Ottawa, de Québec, de la France et de l’Union africaine, les chances sont faibles que Michaëlle Jean demeure à la tête de l’organisation.

Pour ce qui est du poste de secrétaire général, le Canada est prêt à se rallier au consensus, comme le veut la façon de faire en Francophonie. Jeremy Ghio, attaché de presse de la ministre canadienne de la Francophonie, Mélanie Joly

Élu il y a un peu plus d’une semaine, le nouveau premier ministre du Québec, François Legault, a lui aussi pris ses distances de Michaëlle Jean en écrivant sur son compte Twitter qu’il était temps de faire place à un nouveau style de gestion à la tête de la francophonie.

Je vous annonce que le gouvernement élu de la CAQ n’appuiera pas Mme Jean pour sa réélection à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie [OIF]. Nous nous joindrons au consensus africain qui est plein de potentiel. Il est maintenant temps de laisser place à un nouveau style de gestion. François Legault, premier ministre désigné du Québec

Où en est le français en 2018? Le français est au 5e rang des langues les plus parlées dans le monde après le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe avec 300 millions de locuteurs.

Le français est parlé sur les cinq continents.

Le français est langue officielle de 32 États et gouvernements.

Le français est la langue étrangère apprise par plus de 50 millions de personnes.

Le français est la 4e langue d’Internet. Source : Observatoire de la langue française

Un mandat teinté de controverse

Saluée pour le travail qu’elle a accompli à la tête de la francophonie, notamment en ce qui a trait à l'éducation des filles et à l'émancipation des femmes, Michaëlle Jean ne fait cependant pas l’unanimité à la tête de l’organisation où son train de vie et ses dépenses ont terni sa réputation.

Elle a notamment été critiquée pour les coûts jugés exorbitants des travaux de rénovation de son appartement de fonction à Paris et les dépassements de coûts d’une croisière destinée à une centaine de jeunes.

Le fait que la France ait décidé de soutenir la candidature de Louise Mushikiwabo plutôt que la sienne pèse également très lourd dans la balance, étant donné la puissance et l’influence de Paris dans la francophonie.

Mardi, le porte-parole de Michaëlle Jean a précisé dans un courriel qu’elle entend néanmoins se battre jusqu’au bout pour conserver son poste et qu’elle était impatiente de présenter son bilan aux chefs d’État et de gouvernement qui se sont donné rendez-vous jeudi en Arménie.

Fondée en 1986, l’Organisation internationale de la Francophonie réunit 54 pays membres où le français est parlé. L’organisation comprend également 4 pays associés et 26 observateurs.