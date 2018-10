Sa présentation marque l’inauguration officielle du 15e lieu occupé par les Impatients au Québec. Dre Caroline Bell, une psychiatre de la Mauricie, a initié le projet d’installer l’organisme à Shawinigan.

Dès le début de ma résidence en psychiatrie, j’avais été séduite par l’impact d’ateliers comme ceux des Impatients. Je continue de croire que, comme les études scientifiques le démontrent, les bienfaits de l’engagement social et du sentiment d’appartenance à une communauté sont indéniables quand on parle de rétablissement en santé mentale, peu importe le diagnostic. Dre Caroline Bell, psychiatre

L’organisme des Impatients existe depuis 1992. Il offre des ateliers de musique, de bande dessinée ou d’arts visuels. Les participants sont accompagnés par des artistes professionnels.