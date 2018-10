La Nouvelle-Écosse, comme d’autres provinces, a fait l’objet de nombreux avertissements de chaleur extrême lancés par Environnement Canada, au cours de l’été qui vient de se terminer.

La province vient de recevoir la somme de 150 000 $ du gouvernement fédéral pour l’embauche d’un coordonnateur qui aidera les municipalités et les responsables des mesures d’urgence à développer ensemble un plan de protection.

Selon le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Strang, les personnes les plus à risque de souffrir de la chaleur et de l’humidité extrêmes seront identifiées dans ce plan, qui fera aussi l’inventaire des ressources à leur disposition.

En collaboration avec Environnement Canada et ses prévisionnistes, nous préviendrons les Néo-Écossais des épisodes de chaleur extrême et leur expliquerons comment se protéger , explique-t-il.

Les épisodes de chaleur extrême vont se multiplier, selon le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Le plan sera détaillé : les personnes âgées vulnérables et les sans-abri seront identifiés et il y aura des indications sur les endroits frais où ils peuvent se mettre 'à l'abri et s'hydrater.

L’élaboration de ce plan pourrait prendre deux ans, selon le Dr Strang.

Un sentiment d'urgence

Les autorités sanitaires ressentent l’urgence d’agir, dit-il, après deux étés consécutifs où les indices humidex ont atteint des records et le rapport tout récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) selon lequel la planète doit agir rapidement pour freiner les changements climatiques.

Puisque nous connaissons les impacts des longs épisodes de chaleur extrême sur la santé et que nous savons que ces épisodes vont se multiplier, avec les changements climatiques, il va de soi que nous avons besoin de plans plus solides , affirme le Dr Strang.

Le futur plan pourra d’ailleurs être adapté à d’autres types d’événements météorologiques extrêmes, comme des épisodes de grand froid, des tempêtes tropicales ou des tempêtes de neige, fait-il remarquer.