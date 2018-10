Les rencontres pour choisir et former les prochains ministres d’un éventuel gouvernement Higgs débuteront cette semaine, indique le chef.

Il espère que la transition entre deux gouvernements sera plus rapide qu'à la normale, advenant la défaite en chambre du gouvernement Gallant. Il souhaite avoir un Cabinet et un discours du Trône prêts dès qu'on lui demande de former un gouvernement.

Enjeux à régler

M. Higgs soutient qu'il y a trop de questions urgentes à régler au Nouveau-Brunswick pour rester les bras croisés. Le Nouveau-Brunswick doit avoir un gouvernement légitime rapidement, plaide-t-il.

Il cite entre autres les enjeux de la taxe sur le carbone, les droits de douane sur le bois d'oeuvre et les paiements compensatoires aux victimes des inondations printanières qui tardent à arriver.

Notre objectif serait de réduire au minimum ce délai [de transition], et je sais qu'il est normalement de deux semaines. [...] Je pense qu'on peut raccourcir ça. Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick

Depuis l'élection, Brian Gallant (à gauche) et Blaine Higgs (à droite) se disputent le siège de premier ministre. Photo : La Presse canadienne

Blaine Higgs a invité de nouveau son homologue libéral à abandonner le pouvoir pour le bien de l’ensemble de la province.

Nouveau dépouillement à Saint-Jean-Havre?

Les progressistes-conservateurs envisagent aussi de contester une nouvelle fois les résultats de la circonscription de Saint-Jean-Havre. Les libéraux l’ont emporté par une dizaine de voix seulement sur les progressistes-conservateurs. Un dépouillement judiciaire a confirmé ce résultat.

Les conservateurs soutiennent toutefois qu’au moins 40 votes ont été enregistrés plus d’une fois.

Le conservateur Barry Ogden (à gauche) a perdu contre son adversaire libéral Gerry Lowe (à droite) par seulement 10 voix, le 24 septembre, dans Saint-Jean-Havre. Photo : CBC

Lors des élections générales du 24 septembre, les progressistes-conservateurs ont obtenu 22 sièges, contre 21 pour les libéraux. Pour la première fois depuis près de 100 ans, aucun parti n'a obtenu la majorité au Nouveau-Brunswick.

Toutefois, le premier ministre Brian Gallant s’est accroché au pouvoir et souhaite tenter de former un gouvernement minoritaire.