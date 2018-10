Un texte d'Axel Tardieu

D'une superficie de 74 000 mètres carrés, soit seize terrains de football, la nouvelle usine de l'entreprise Aurora Cannabis est unique en son genre.

Située près de l'aéroport international d'Edmonton, elle devrait produire 8 000 kilogrammes de cannabis par mois d'ici 2019. Dans moins de 18 mois, les responsables espèrent en produire cinq fois plus.

Avec un budget de construction de 100 millions de dollars, les directeurs du projet se sont permis d'investir dans une usine de production qui rime avec innovation.

Selon Cam Battley, directeur général adjoint de l'entreprise canadienne Aurora Cannabis, personne dans le monde n'a une usine aussi avancée et efficace. « Cette usine est le modèle de la production de cannabis du 21e siècle », avance-t-il.

Le directeur général adjoint d'Aurora Cannabis, Cam Battley, l'assure, sa nouvelle usine est « le modèle de la production de cannabis du 21e siècle ». Photo : CBC/Travis McEwan

Innovante et écologique grâce à son toit en verre qui fait rentrer les rayons du soleil, cette serre permet une récolte toutes les huit semaines, soit six par an. « Alors que les serres classiques ne font que deux à trois récoltes », dit Cam Battley.

Du cannabis de haute qualité

Dans les milliers de pots alignés à perte de vue, on trouve du cannabis « de haute qualité ». Un mélange de graines de trois catégories : sativa, indica et hybride.

Puisque la priorité de l'usine, c'est le marché médical, la plupart des graines sont chargées en cannabidiol (CBD), le principe actif non stupéfiant et non psychotrope, qui permet de calmer les douleurs chez les patients.

L'usine de Leduc fait pousser huit différentes variétés et toutes sont optimisées pour grossir de la même façon. Elles vont toutes atteindre la même hauteur et elles vont toutes terminer leur croissance au même moment.

« Grâce à un système fermé, semblable à la production dans l'industrie pharmaceutique, il est possible de mieux garder le contrôle sur tout l'environnement et les paramètres importants pour une production stable sans perte », assure le directeur général adjoint, Cam Battley.

Tout est contrôlé, de la température, au niveau d'humidité, en passant par l'exposition à la lumière et la quantité de nutriments donnée à chaque plante.

La plupart des graines sont chargées en cannabidiol (CBD), le principal actif non-stupéfiant du cannabis, qui permet de calmer les douleurs chez les patients. Photo : CBC/Travis McEwan

Un marché mondial à conquérir

Aurora Sky n'est pas la seule usine de l'entreprise au Canada. La première était située en banlieue de Calgary, mais sa capacité de production est 15 fois moins importante que celle du sud d'Edmonton.

Il existe également une usine à Pointe-Claire, au Québec, autorisée par Santé Canada en octobre 2017. Cet emplacement va notamment permettre à l'entreprise de fournir la Société des alcools du Québec (SAQ), dans le cadre de la légalisation du cannabis récréatif le 17 octobre.

Mais Aurora Cannabis n'arrête pas là son expansion. « Il y a un marché mondial grandissant pour le cannabis médical », dit Cam Battley. « Le marché récréatif lui aussi va continuer à grandir et nos investissements anticipent ces tendances. »

L'entreprise canadienne compte ouvrir une usine encore plus grande que celle d'Edmonton, à Medicine Hat, au sud de l'Alberta, début 2019.

La concurrence existe

Mais Aurora Cannabis n'est pas la seule sur le territoire à vouloir être leader du marché mondial. L'entreprise Canopy Growth, basée en Ontario, elle aussi pèse sur la balance. Elle a conclu en août une levée de fonds de 5 milliards de dollars grâce à Constellation Brands, propriétaire des bières Corona, entre autres.

La société de Colombie-Britannique Tilray se bat aussi pour avoir sa part du gâteau. Elle fait bonne figure dans la compétition, après avoir fait une entrée fracassante à la bourse du Nasdaq en juillet.

Avec les informations de Travis McEwan