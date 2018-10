Selon un chef autochtone, des évactuations sont en cours dans la communauté de Shelley, au nord-est de Prince George.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a aussi indiqué que des maisons situées dans les environs immédiats de l'endroit de l'incident, un secteur principalement rural, ont été évacuées.

Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique a indiqué avoir été informé de l'incident impliquant une conduite de gaz de 900 livres par pouce carré opérée par Enbridge.



Selon le porte-parole d'Enbridge, Michael Barnes, l'entreprise est en train d'évaluer la situation et elle fournira plus d'informations sous peu.



La cause de l'incident fait l'objet d'une enquête, selon les autorités.

Sur les médias sociaux, des gens ont rapporté avoir vu six ambulances garées sur une route du secteur.

Début du graphique (passez à la fin) FIRE near Salmon Valley Prince George pic.twitter.com/bUnxWcyWlK — Rockybeach (@rockybeach67) 10 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Plus de détails à venir.