Un texte de Rose St-Pierre

Mardi soir, cinq membres du conseil municipal s’y sont opposés, dont le maire Tom Bain, qui a changé d'idée sur la question.

Le 11 septembre, la Ville avait rendu obligatoire l'utilisation de « Ville de Lakeshore » pour tous les envois par la poste destinés à une adresse sur son territoire.

L'opposition au changement d'adresse a mobilisé les citoyens. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Les citoyens utilisaient auparavant pour les envois postaux le nom de leur communauté avant le regroupement municipal, comme Comber, Woodslee ou Saint-Joachim.

Un mouvement populaire a amené plusieurs élus à revenir sur leur décision. En un mois, 5000 personnes ont signé une pétition s’opposant au changement.

Le conseil revient sur sa décision

Le maire de Lakeshore, Tom Bain, a ouvert la séance du conseil en se disant ouvert à revoir la décision prise par le conseil en septembre. Je suis certain que nous pouvons trouver une solution gagnant-gagnant.

Le maire et les conseillers ont donné la parole à tous les citoyens souhaitant s’exprimer sur le sujet. La discussion a duré deux heures.

Le conseil municipal de Lakeshore a voté à cinq contre deux pour annuler le changement d’adresse. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Au moment de la fusion, nous ne pouvions plus utiliser la dénomination “ville”. Tout ce qui nous reste aujourd’hui, c’est notre adresse postale, c’est notre identité, c’est ce qui tient notre communauté ensemble. Mark McKinlay, initiateur de la pétition

La séance de mardi soir devait d’abord se dérouler dans la salle du conseil, mais a été déplacée pour pouvoir accueillir jusqu’à 800 personnes.

Les citoyens qui s’opposaient au changement des adresses postales évoquent l’appartenance aux communautés à l’intérieur du territoire.

C’est notre maison, vous ne pouvez pas nous l’enlever, Monsieur le maire. Norm Mailloux, résident de Lakeshore

Près de 500 citoyens ont assisté à la réunion. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Pour les résidents francophones de la région, ce débat a aussi une importance culturelle. Pour plusieurs, il s’agit de préserver un héritage franco-ontarien.

Nos villages : St-Joachim, Pointe-aux-Roches, c'est nos ancêtres français. On ne veut pas perdre ça. On veut le garder. Maurice Mousseau, résident de Belle Rivière

D’autres résidents se sont aussi inquiétés de voir la municipalité statuer sur un enjeu qui devrait relever du gouvernement fédéral, selon eux.

L’étendue du territoire, l’absence de problèmes justifiant un changement et les coûts qui y seraient rattachés ont aussi été abordés.

Plusieurs personnes qui se sont présentées au micro ont fait allusion aux élections municipales du 22 octobre. Même si le maire de Lakeshore, Tom Bain, a déjà été élu sans opposition, plusieurs postes de conseillers sont contestés.

Postes Canada avait reçu la demande du maire Tom Bain de ne pas procéder au changement d’adresses avant que la Ville ait mené plus de consultations auprès des résidents.

Rappel des événements

Le 11 septembre, le conseiller Len Janisse a proposé que l’adresse postale de chaque résidence et commerce soit associée à la Ville de Lakeshore et non plus aux localités de Comber, Pointe-aux-Roches ou Belle-Rivière.

La résolution avait été appuyée par la majorité du conseil, dont le maire de Lakeshore.

L’objectif était de faciliter le travail des services de secours et d’éviter que du courrier soit envoyé à la mauvaise adresse. De tels problèmes auraient été rapportés au conseiller Steven Wilder, du quartier numéro un.

Une pétition contre le changement d’adresse a été lancée par un résident de la région, Mark McKinlay, qui est le conjoint de la conseillère Linda McKinlay.

Le 25 septembre, à la réunion suivante du conseil municipal, la conseillère Tracey Bailey a proposé devant 200 citoyens que le vote sur la question soit reconsidéré à la prochaine rencontre, soit le 9 octobre.