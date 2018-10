Ils doivent cependant le faire à une distance minimum de huit mètres d’un bâtiment accessible au public, a déclaré le gouvernement qui en a fait l’annonce mardi.

D’après un communiqué de la province, cette restriction empêchera la fumée de se répandre près des restaurants, des patios, des stades, des lieux de divertissement en plein air, des pataugeoires, des parcs aquatiques, des terrains de jeux, des plages publiques ou des abribus.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, a déclaré que les réglementations relatives au cannabis thérapeutique sont similaires à celles en vigueur pour le tabac. En revanche, les utilisateurs récréatifs ne seront autorisés à fumer que dans des résidences privées, et à condition que leur propriétaire le permette.

Cameron Friesen précise que le gouvernement a fixé un recul de huit mètres pour tous les établissements publics afin d'éviter toute confusion. « Nous avons essayé de trouver une mesure cohérente qui, à notre avis, serait plus efficace et donnerait plus de confiance aux responsables de l'application de la loi », dit-il.

Quant aux montants des amendes pour les utilisateurs enfreignant les règles, il affirme qu’ils seront publiés sous peu.

Le NPD dénonce l'abandon de certains patients

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Wab Kinew, estime que la province oublie les consommateurs de marijuana à des fins médicinales dont les propriétaires refusent qu'ils consomment du cannabis dans leur résidence.

« Cela signifie que les Manitobains qui vivent avec des douleurs ou des maladies chroniques devront se soigner dehors au milieu de l'hiver », déclare-t-il dans un communiqué.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, affirme que les règles de la province en matière de cannabis constituent un mélange dépourvu de logique.

Huit jours à peine avant la légalisation, il déplore l’absence de projet de la province par rapport aux 75 % de recettes de la taxe d’accise sur le cannabis alloués par Ottawa.

Lorsque Dougald Lamont a demandé à utiliser les revenus du cannabis pour lutter contre le fléau de la méthamphétamine dans la province, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré mardi à la période de questions que le gouvernement ne s'attendait pas à recevoir des revenus importants.

« S'il veut des taxes plus élevées, il devrait le dire », a rétorqué le premier ministre.