Un projet pilote est mis sur pied pour trouver des moyens de mieux aider les femmes qui dirigent une entreprise à temps partiel.

Il sera déployé dans trois villes : Shawinigan, Thetford Mines et Montréal. L’annonce en a été faite mardi par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, à Shawinigan.

Beaucoup de femmes entrepreneures le font [démarrer une entreprise] à temps partiel, mais on sait qu’à temps partiel, il y a certains obstacles, lorsqu’on veut avoir du financement, lorsqu’on veut appliquer sur certains projets , indique le député de Saint-Maurice-Champlain.

Trois villes différentes ont été retenues pour le projet pilote afin de comparer la nature des défis qui se posent en région semi-rurale, rurale et urbaine, pour que les différents paliers de gouvernement puissent adapter leurs ressources et leurs programmes aux besoins de ces femmes.

« Entreprendre au féminin autrement »

La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Centre-de-la-Mauricie recevra une aide fédérale de 306 947 $ pour réaliser son projet intitulé Entreprendre au féminin autrement.

La première phase du projet pilote en est une de recherche. Par la suite, des services développés sur mesure seront offerts aux entrepreneuses.

Josée Villemure, qui a fondé l’entreprise Fait par une maman à Shawinigan, se réjouit de cette annonce.

Josée Villemure a fondé l'entreprise Fait par une maman, située à Shawinigan. Photo : Radio-Canada

Même si elle ne se trouve plus en situation de démarrage, elle appuie la démarche parce qu'elle estime que ces nouveaux services pourraient faire une grande différence.

Je me suis dit : "Quelle bonne idée". Il n’y avait pas cela quand j’ai commencé et je trouve que c’est la porte qui va mettre au monde plein de projets qui sont cachés en ce moment et qui méritent de sortir de l’ombre, mais les gens ont parfois peur ou pas les moyens.

Le projet pilote est financé à partir du programme de promotion de la femme, chapeauté par Condition féminine Canada.

Avec les informations de Claudie Simard