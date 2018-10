Un texte de Hadi Hassin

Sondos Lamrhari estime que l’arrivée au pouvoir de la CAQ pourrait la contraindre à revoir ses plans de carrière.

En effet, moins de 48 heures après sa victoire, le nouveau gouvernement a réitéré sa volonté d’interdire le port de signes religieux aux employés de l'État québécois en position d'autorité, soit aux juges, aux procureurs, aux policiers et gardiens de prison, comme le recommandait le rapport final de la commission Bouchard-Taylor, mais aussi aux enseignants.

« D’une manière ou d’une autre, ça va avoir un impact sur mon cheminement », affirme l’étudiante du Collège Ahuntsic, qui voit dans la politique caquiste un affront à l'émancipation féminine.

« À partir du moment où on crée un environnement qui n’est pas propice pour que toutes les femmes puissent s’épanouir, on va automatiquement à l’encontre du féminisme », estime la jeune femme de 18 ans.

L’étudiante se dit ouverte à s’asseoir avec François Legault. Elle souhaite le questionner sur « le pourquoi du pourquoi ».

« À travers un dialogue, on peut arranger beaucoup de choses, soutient la cégépienne. On peut trouver des consensus et éclaircir certains points. »

Contacté par Radio-Canada, le cabinet de François Legault a répondu par une brève déclaration : « Le premier ministre désigné a reçu de nombreuses demandes de rencontres depuis le 1er octobre, de partout au Québec. Chacune d’entre elles sera considérée en bonne et due forme et non par la voix des médias. »

Une solution plutôt qu’une bataille

L'aspirante policière serait-elle prête à se tourner vers les tribunaux pour faire valoir ses droits? Sondos Lamrhari se dit optimiste et préférerait ne pas se livrer à une bataille sans merci.

« Je suis une personne qui vit au jour le jour », dit-elle en attendant que la CAQ s’exprime davantage sur la question des signes religieux.

La Charte des droits et libertés de la personne a été créée « pour protéger les citoyens des gouvernements », plaide-t-elle, ajoutant qu’elle s’y référera au besoin.

« Plus on avance avec le temps, plus le pluralisme devient normal, et plus les jeunes côtoient d’autres jeunes issus de communautés différentes », poursuit-elle avec une pointe d’enthousiasme.

Dans moins de deux ans, dans le cours normal des choses, Sondos Lamrhari aura complété sa formation pour devenir policière. Elle espère pouvoir faire carrière comme policière à Montréal ou à Laval.

Je serai sûrement policière et, d’ici là, il faut trouver une solution. Je suis le deadline. Sondos Lamrhari

Elle se tournerait ultimement vers la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour pouvoir exercer sa profession tout en portant son voile. « Mais ce serait quand même dommage que je ne puisse pas être policière dans ma propre province », déplore-t-elle.

La GRC autorise le port du voile par ses agentes musulmanes depuis 2016.

« Il faut faire confiance au processus de sélection »

En entrevue, l’étudiante de confession musulmane rappelle que ne devient pas policier qui veut. La question de la neutralité revêtant à ses yeux une grande importance, elle soutient que le port du hijab ne viendra jamais compromettre sa capacité à prendre des décisions.

« Il faut faire confiance au processus de sélection. On ne devient pas policier du jour au lendemain. On passe par un long chemin et on subit des tests psychométriques. Si je ne suis pas faite pour devenir policière, si je ne suis pas faite pour être neutre, on va s’en rendre compte au fur et à mesure que le processus avance, voilée ou non », explique-t-elle.

Depuis que son histoire a fait la une des journaux en avril, Sondos Lamrhari dit avoir eu droit à un soutien indéfectible de la part de plusieurs acteurs du milieu policier.

Un ancien enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dont l’étudiante a préféré taire le nom, lui aurait dit : « Soit une incontournable, essaye de viser le plus haut possible dans tout ce que tu fais. Ne leur laisse pas le choix de ne pas te prendre. »

Malgré certains commentaires haineux, Sondos Lamrhari dit avoir été submergée de messages positifs sur les réseaux sociaux.

Ses parents, qui auraient préféré la tenir à l’écart des débats, l’encouragent également. « Je leur ai expliqué que je me sentais bien en ce moment. Je ne me sentirais pas mieux si j’enlevais le voile », dit-elle.

Pour les suivantes

Si l’aspirante policière a d’abord revêtu le voile pour « faire comme [sa] maman », le port de ce dernier a pris tout son sens, pour elle, ces dernières années.

« Je me suis renseigné et j’ai réalisé que ça concordait avec mes valeurs et mes principes. Ça me permet de me dissocier des standards que la société nous impose indirectement. Chaque femme porte le voile pour une raison différente. On n’a pas à m’étiqueter comme une femme soumise », soutient-elle.

Le débat actuel a d’autant plus donné une signification supplémentaire à son hijab, en plus d’affirmer son désir de mener à terme un combat pour celles qui voudront faire comme elle.

Si je deviens policière tout en portant le voile, je vais permettre à d’autres femmes derrière moi de le faire sans qu’elles passent par ces embûches. Sondos Lamrhari

L’étudiante en techniques policières regrette qu’on s’attarde encore à vouloir donner un sens à son voile plutôt que de s’intéresser à la question du vivre-ensemble.

En cours de réflexion

Avant même d’être admise dans le programme, la jeune adulte dit avoir « fait des pieds et des mains » afin d’évaluer si elle pourrait devenir policière tout en conservant son hijab. Elle a multiplié les démarches pour obtenir une réponse officielle, mais en vain.

Il faut dire que l’École nationale de police du Québec (ENPQ) ne s’était encore jamais prononcée sur la question du port des signes religieux au moment où l’histoire de Sondos Lamrhari a fait les manchettes. Le règlement de l’ENPQ n’en fait nullement mention, maintenant ainsi un flou.

L’ENPQ n’est d’ailleurs toujours pas parvenue à rendre une décision dans ce dossier, mais son porte-parole, Pierre St-Antoine, soutient que le processus suit son cours.

Il n'est pas sans rappeler que l’établissement de formation, lui, relève du ministère de la Sécurité publique.

L'arrivée d'un nouveau gouvernement change donc la donne, dans la mesure où la décision devra être prise en fonction des « nouveaux paramètres gouvernementaux », explique M. St-Antoine.

La Commission de formation et de recherche de l’ENPQ doit siéger au mois de décembre pour poursuivre cette réflexion.