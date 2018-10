Le ministère, qui a entrepris de recenser tous les sites miniers et tous les puits d’exploration forés par Québec ou abandonnés au cours des ans, s'est rendu dans l'archipel à l'invitation de l'Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale (AMSÉE).

Le groupe environnemental avait, de son côté, invité les Madelinots au printemps dernier à lui signaler tous les sites d'exploitation abandonnés. Nous avions identifié beaucoup plus de sites que ceux disponibles sur le répertoire en ligne , rapporte la présidente de l'Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale, Marianne Papillon.

Il s’est avéré que certains sites étaient ceux de forages tandis que d’autres étaient des sites de sondage, ce qui expliquait les écarts.

Marianne Papillon explique que son groupe a rencontré les représentants du ministère pour leur faire part de leurs observations. Un des membres du groupe a aussi fait état de ses recherches sur le terrain.

Le but des inspecteurs était de localiser les puits et non de les inspecter pour en vérifier l'état.

Un rapport devrait être publié dans les prochaines semaines par le ministère des Ressources naturelles.

Attentes madeliniennes

Mme Papillon attend maintenant de voir ce que fera le ministère avec les informations qu'il a colligées. Si le moindrement on a un doute sur l'état des puits, on aimerait qu’ils aillent plus loin et qu’ils puissent inspecter les lieux. En 2019, ce qui est attendu, c’est qu’ils visitent l’île d’Entrée et l’île Brion et qu’ils produisent un plan d’action sur ce qu’ils vont faire avec leurs puits sous-marins.

Marianne Papillon, présidente de l'AMSÉE Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Mme Papillon relève que plusieurs puits et sondages, qui n’appartiennent à des entreprises d’exploration d’hydrocarbures ou à des entreprises minières toujours actives ne font pas partie de l’étude du ministère des Ressources naturelles.

Selon l'Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale, il y aurait au total 10 puits d’exploration gazière ou pétrolière aux Îles-de-la-Madeleine, incluant les puits sous-marins, ainsi que 85 sites d’anciens sondages miniers.