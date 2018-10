Ainsi, un journalier gagne désormais entre 13,50 $ et 16 $ de l'heure.

La dernière hausse du salaire minimum a rattrapé plusieurs employés avec plusieurs années d'ancienneté, donc on n'a pas eu le choix de se réajuster. On a fait affaire avec des firmes externes pour nous coacher dans l'ensemble du processus et on a réévalué l'ensemble des emplois et on a augmenté de façon substantielle les salaires dans l'ensemble de l'entreprise , explique David Carrier, directeur général de Légupro et Emballage Saint-Ambroise.

De plus, chaque employé dispose désormais d'un montant annuel de 300 $ en frais de santé.

Quelqu'un qui n'a pas d'assurances, bien les lunettes, des assurances dentaires, des assurances pour tout, assurance salaire, c'est avantageux pour ça aussi , raconte André-Ann Gagnon, préposée à la transformation.

Légupro et Emballage Saint-Ambroise travaillent par ailleurs sur d'autres bénéfices marginaux

On veut voir si on ne peut pas faire quelque chose de mieux avec nos salles à dîner, les différents rabais corporatifs, les bonifications au régime d'assurances, l'achat de denrées au prix coûtant pour les employés , souligne Hervé Tremblay, directeur aux opérations et aux ressources humaines

Les deux entreprises recherchent au moins cinq employés supplémentaires pour compléter leur équipe.

