Un texte de Mathilde Monteyne

D’après Andre Silva, responsable des projets au sein de 2 Architecture, le quartier de Saint-Boniface où ils devraient prendre forme est stratégique pour l’installation de résidences.

« C’est très proche du centre-ville de Winnipeg, tout en présentant une énorme composante résidentielle », dit-il.

Il affirme que ces projets s’inscrivent dans la volonté de la Ville d’augmenter la densité résidentielle de ce quartier.

Usage multiple pour l’ancienne prison

2 Architecture prévoit de reconvertir l’ancien poste de police de Saint-Boniface et sa prison, situés au 227 boulevard Provencher, en immeuble à appartements, sur quatre étages, dont le rez-de-chaussée constituerait un espace public qui appartiendrait à la communauté.

« C’est un immeuble emblématique pour ce quartier », affirme M. Silva. « Mais aujourd’hui, il n’est pas habité, il n’est pas rentable », déplore-t-il.

Le projet immobilier au 227 boulevard Provencher requiert la transformation du bâtiment existant en espace communautaire, surmonté de quatre étages de résidences. Photo : 2 Architecture

Comme il est situé sur une zone désignée comme étant commerciale, qui peut donc accueillir une plus grande densité de population, ce projet ne nécessite pas de modification de zonage, affirme Andre Silva.

Un immeuble à trois étages

Au 139 rue Notre Dame, Andre Silva explique qu’il s’agirait de construire un immeuble de trois étages comprenant 10 appartements et le même nombre de places pour stationner des véhicules.

Le plan proposé au 139 Notre Dame comprend un immeuble à trois étages avec dix appartements. Photo : 2 Architecture

D’après lui, cette configuration immobilière nécessite de réaliser une demande de rezonage à la ville, le projet ayant besoin d'une plus grande densité résidentielle que ce qui est actuellement autorisé pour ce terrain. Andre Silva compte procéder à la demande après les consultations.

Un bâtiment à deux étages au 235 rue Dumoulin

Le projet est de moins grande envergure à la rue Dumoulin et consiste en six appartements répartis sur deux étages d’un bâtiment avec une façade en briques. Andre Silva précise qu’aucun rezonage n’est nécessaire.

Au 235 Dumoulin, le projet prévoit un immeuble à deux étages avec six appartements. Photo : 2 Architecture

Il s’agirait d’appartements de deux chambres d’environ 90 mètres carrés, comprenant un patio extérieur à l’arrière. Il est prévu d’y installer cinq places de stationnement.

L’architecte souligne que les trois projets n’en sont qu’à leurs prémices. « On veut utiliser les réactions de la communauté comme guide, pour être conscients des inquiétudes », affirme-t-il.

« On espère recueillir assez de réactions pour prendre une direction claire et répondre aux inquiétudes si quelqu’un n’aime pas la couleur, l’aménagement paysager ou la forme », rassure-t-il. S’il affirme vouloir trouver un compromis et mener d’autres rencontres avec des représentants de quartiers ou sur une base individuelle, il rappelle toutefois qu’il a un budget à respecter.

Une consultation publique s'est déroulée mardi au Centre récréatif Notre Dame. Une autre a lieu mercredi entre 17 h 30 et 18 h 30.

Andre Silva espère être en mesure de commencer les travaux dès l’été 2019.