La pièce écrite par Catherine Léger s'inspire d'un fait divers, mais ne s'y arrête pas.

Avec l'aide de son frère qui est journaliste, l'homme se met à l'écriture d'un livre intitulé Sexist Story pour s'excuser auprès des femmes. Mais c'est plutôt la baby-sitter, et son point de vue de femme sans peur, qui alimentera le vrai débat.