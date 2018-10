Un texte de Joane Bérubé

La SERV se félicite de ce succès, d’autant plus que les producteurs disposaient de peu de temps pour répondre à la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM) et s’inscrire au programme.

Trois hélicoptères et un avion de la SOPFIM ont arrosé cet été les forêts privés du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

La porte-parole de la SERV, Nathalie Arbour, explique que la SOPFIM avait mandaté la Société pour qu’elle puisse l’aider à recruter des producteurs.

La SERV a ainsi contacté tous les producteurs concernés et les a accompagnés jusqu’à la signature du protocole d’entente avec la SOPFIM. On est allés avec la liste que la SOPFIM nous avait fournie pour faire des appels téléphoniques pour s’assurer qu’ils avaient bel et bien reçu le protocole d’entente et pour par la suite s’assurer qu’ils le signent , raconte Mme Arbour.

Le ministère a donné la priorité aux propriétés qui disposaient d’un plan d’aménagement de la SERV et qui étaient touchées par l’épidémie. L’arrosage devait aussi se faire selon des regroupements de propriétés de 10 hectares (un kilomètre carré compte 100 hectares).

État de défoliation causée par l'insecte dans certaines régions du Québec (extrait du document Aires infestées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette au Québec en 2018). Photo : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Quelques-uns ont refusé l’offre de la SOPFIM, mais très peu. « C’est très rare. Souvent c’est parce que la tordeuse est trop avancée, les arbres sont à une maturité extrême. Il y a des producteurs qui vont préférer faire de la coupe », explique Nathalie Arbour.

Ajouts pour l'an prochain

Le programme prendra aussi plus d’ampleur l’an prochain puisque 175 autres producteurs, représentant plus de 2000 hectares supplémentaires, ont pu s’inscrire au programme en septembre.

Si, précise Mme Arbour, on voyait des secteurs dus pour être arrosés et qui n’étaient pas dans le fichier qu’elle [la SOPFIM] nous avait fourni, à ce moment-là on les [les propriétaires des lots boisés] avisait pour qu’ils puissent être intégrés dans le prochain arrosage qui va avoir lieu en 2019.

La SOPFIM doit toutefois évaluer ces nouvelles inscriptions pour certifier qu’elles respectent tous les critères.

Une photo montrant la défoliation des arbres causée par la tordeuse des bourgeons d'épinette. Photo : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La SERV a eu moins de 15 jours ouvrables cet automne pour joindre le maximum de nouveaux producteurs. Si les SERV n’avaient pas collaboré avec SOPFIM, le programme n’aurait peut-être pas agi aussi rapidement dans les arrosages, croit Nathalie Arbour. C’est sûr que nous avons eu à vivre avec des délais très courts, on aurait aimé avoir des délais plus longs pour rejoindre encore plus de producteurs, mais par contre dans les délais très courts que nous avons reçus nous sommes super contents d’avoir rejoint 475 producteurs.

La SERV compte un millier de propriétaires de lots boisés. Nathalie Arbour invite d’ailleurs des producteurs qui constatent des ravages de la tordeuse sur leur propriété et qui n’auraient pas reçu l’information pertinente à entrer en contact avec la SERV. La Société verra à évaluer s’il est possible de les intégrer aux opérations d’arrosage de 2020.

Les arrosages doivent se poursuivre jusqu’en 2021. Québec a accordé au printemps 10 millions de dollars à la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies pour la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette en forêt privée.