Des panneaux publicitaires vantant l’annexion et d’autres mettant de l’avant le statu quo ont fait leur apparition sur le bord d’autoroutes du centre-est de la province. La semaine dernière, la municipalité rurale d’Edenwold a mis en ligne un site web afin d’informer ses résidents sur le projet annoncé en mai par le maire de White City, Bruce Evans.

Un panneau publicitaire qui fait la promotion de l'annexion de secteurs à la municipalité de White City, dans le nord-est de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Un panneau publicitaire qui se positionne contre l'annexion de secteurs de la municipalité rurale d'Edenwold, dans le nord-est de la Saskatchewan, à sa voisine, White City. Photo : Radio-Canada

Sur ce site Our communities, our choice (Nos communautés, nos choix), le conseil municipal d’Edenwold tente de répondre à plusieurs inquiétudes qu’il dit avoir entendu de la part de citoyens. Selon le préfet Mitchell Huber, White City a agi seule dans ce dossier.

« Il n’y a eu aucune communication de leur part avec nous avant l’annonce à la mi-mai. Ils nous ont remis en main propre une lettre à 17 h et le lendemain, ils convoquaient les médias pour faire leur annonce », déplore-t-il. Il ajoute que le conseil municipal de White City a par la suite demandé que des négociations soient entamées, ce qu’a refusé la municipalité rurale, sous prétexte qu’elle ne sait pas ce qui doit être négocié.

Cela ressemble à une perte totale pour la municipalité et à un gain total pour la ville de White City. Mitchell Huber, préfet, Edenwold

Son de cloche complètement différent de la part du maire de White City, Bruce Evans. Selon lui, Edenwold refuse de collaborer et s’est déjà retiré de plusieurs comités de discussions communs. Or, selon des estimations qu’il considère comme « conservatrices », la population de White City devrait être d’environ 22 000 personnes d’ici 25 ans. Il soutient qu’il est donc nécessaire d’agrandir le territoire afin d’augmenter les services et d’améliorer les infrastructures.

« Nous devons nous préparer à cette croissance en mettant en place un plan qui identifie des éléments tels qu’une future école élémentaire, une école secondaire, un centre-ville et davantage de possibilités de logement, ainsi que la croissance continue des activités. Nous pensons donc que le meilleur moyen d’y parvenir est de créer une seule et même communauté, un seul ensemble de plans soumis au vote des résidents ou au moins approuvés et appuyés par ceux-ci », explique-t-il.

Le maire de la municipalité de White City, Bruce Evans, souhaite annexer plusieurs secteurs de la municipalité rurale d'Edenwold, dont Emerald Park. Photo : Radio-Canada

Enjeux financiers

Selon les plans dévoilés aujourd’hui par la municipalité de White City, les secteurs d’Emerald Park, de Park Meadows, de Meadow Ridge, d’Escott/Deneve, du parc industriel Great Plains et d’autres portions de territoires adjacents seraient annexés à la municipalité. Pour le maire Evans, les résidents de ces secteurs ne devraient pas subir de hausse de taxes municipales.

Or, la municipalité rurale d’Edenwold estime que le retrait des revenus tirés des taxes municipales correspondrait à environ 40 % de ses revenus totaux, ce qui serait dévastateur pour ses finances.

« Cela signifierait des mises à pied pour nous et une restructuration complète de tous les aspects de la municipalité rurale », croit Mitchell Huber.

Ce dernier confirme que des discussions à l’interne sont en cour et qu’une négociation avec White City est envisagée. En cas d’échec, une médiation sera possible, mais si un dénouement ne semble pas se dessiner, ce sera au Conseil municipal de la Saskatchewan, un tribunal administratif mis en place à des fins réglementaires et quasi judiciaires pour traiter les problèmes des autorités locales, de trancher cet épineux dossier.

D'après les informations de Stephanie Taylor, CBC