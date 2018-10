Barry Heath, un ancien coroner et vétérinaire de la Saskatchewan, a écrit le livre Humble Beginnings of The Humboldt Broncos – « Les humbles débuts des Broncos de Humboldt »– à partir d'entretiens entre les familles et les médias.

Toby Boulet, dont le fils, Logan, est mort dans l'accident, dit que les 29 familles n'approuvent pas le livre du Dr Heath.

Il souligne que l’auteur a contacté de nombreux représentants du groupe, dont Scott Thomas, le père d’un autre joueur, qui lui avait dit que les familles n'étaient pas prêtes à se confier pour ce livre.

L’ancien président de l’équipe, Kevin Garinger, a dit à Barry Heath que les familles pourraient envisager de prendre part à des entrevues dans quelques mois.

Selon Toby Boulet, l’auteur s’est précipité pour sortir le livre afin qu'il soit le premier du genre.

« C'est notre histoire, c'est à nous de la raconter, individuellement ou collectivement. Mon histoire à propos de Logan Boulet, c’est à moi et à ma femme de la raconter, car Logan ne peut plus raconter son histoire, il est mort », a déclaré Toby Boulet en entrevue. « Ce n'est pas au Dr Barry Heath de raconter l'histoire de Logan. »

Le fils de Toby Boulet, Logan Boulet, est mort dans l'accident des Broncos de Humboldt le 6 avril dernier. Photo : CBC/Olivia Stefanovich

Christina Haugan, dont le mari et entraîneur des Broncos, Darcy Haugan est aussi mort dans l’accident, est du même avis.

« Plusieurs familles lui ont demandé de ne pas publier, de ne pas vendre le livre », explique-t-elle. « En tant que groupe collectif des 29 familles, nous estimons qu’il est trop tôt. Beaucoup d’histoires n’ont pas encore fini d’être écrites. »

Le 6 avril 2018, une collision entre un semi-remorque et l'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt a fait 16 morts et 13 blessés graves au sud de Nipawin, en Saskatchewan. La tragédie secoue depuis plusieurs communautés de la Saskatchewan et de l’Alberta, d’où provenaient les victimes.

Le livre a été publié le 15 septembre, quelques jours après le match d'ouverture à domicile de l'équipe. Ce jour-là, Barry Heath a annoncé une séance de signatures du livre à la librairie Coles de Lloydminster.

À la demande de parents, la librairie a annulé la séance et a cessé de vendre le livre.

Canadian Tire a également fait disparaître le livre de ses rayons. La chaîne Chapters / Indigo a déclaré avoir recommandé à ses succursales de retirer le livre. La plupart des magasins de Saskatoon l'ont déjà fait.

Barry Heath a décliné une demande d’entrevue de CBC. Dans une déclaration envoyée par courriel, il écrit : « Je suis désolé que certaines familles, y compris les familles d’accueil qui ont été touchées de la même manière, aient pensé qu'elles devaient me donner la permission de parler de la vie de leurs proches comme je l'ai fait. »

« Tout au long de l'histoire des Broncos, les gens ont parlé de l'équipe faisant partie du tissu de la ville de Humboldt », écrit-il. « J'ai tissé une histoire où le tissu lui-même s'entrelace tant que l'on ne peut s'empêcher de chérir l'histoire de l'équipe et sa promesse pour l'avenir. »

L’auteur a déclaré que tous les profits du livre iraient à des bourses de hockey pour les joueurs dans le besoin. Il s'attend à ce que la vente du livre à 20 $ permette de remettre au moins 10 $ par livre à une œuvre de bienfaisance.

Selon les informations de CBC News