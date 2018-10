Toutefois, ce succès entraîne aussi son lot de défis. L'équipe d'animation en place ne peut pas répondre à la demande. Les scouts francophones de Regina recherchent donc de nouveaux bénévoles pour répondre à la hausse des inscriptions.

« Afin d’être en mesure d’assurer la supervision et la sécurité des enfants, nous devons retarder la mise en place des services et faire appel à de nouveaux bénévoles qui pourront renforcer l’équipe d’animation dans les plus brefs délais », a fait savoir l’organisation par voie de communiqué.

Tous les parents ou adultes qui souhaitent offrir leur aide peuvent joindre le représentant de l'Ouest au Conseil national de l'Association des scouts du Canada, Ronald Labrecque, par téléphone, au 306 530-9660, ou par courriel, à l’adresse suivante : rlab@sasktel.net.