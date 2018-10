Le rapport propose d’utiliser une estacade pour faciliter la formation d’un barrage de glace. Le rapport explique que l’estacade est formée d’un câble flottant et de flotteurs à intervalles réguliers qui s’étendent sur l’eau libre entre les rives pour permettre à la glace de s’accumuler.

L’an dernier, des résidents de West Dawson avaient tenté une expérience semblable en attachant des troncs d’arbres l’un à l’autre pour retenir la glace en place et permettre la formation d’un pont non officiel et non entretenu.

Tous les ans depuis les années 1960, le ministère de la Voirie et Travaux publics entretient un pont de glace pendant les mois d’hiver, aussi tôt qu’en novembre et aussi tard qu’en avril.

Depuis deux ans toutefois, le pont de glace ne se forme plus de façon naturelle devant la petite ville du Klondike, forçant les quelque 150 habitants des communautés de West Dawson et Sunnydale à faire un détour de plusieurs kilomètres en amont de la collectivité.

Le gouvernement du Yukon aménage et entretien normalement un pont de glace pour enjamber le fleuve Yukon à l'endroit où l'été un traversier relie les deux rives. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

L’an dernier, le territoire a investit125 000 $ pour tenter de construire un pont de glace à l’endroit habituel en pulvérisant de l’eau par canon au-dessus du fleuve pour former de la neige, mais les températures trop douces n’ont pas permis à la glace de se former.

Le rapport a été commandé par le gouvernement du Yukon pour déterminer les raisons qui empêchent la formation naturelle d’un pont. Le rapport, considéré préliminaire, suggère plusieurs facteurs derrière le changement tel que les changements climatiques, la formation de banc de sable et les rejets d’eaux usées de l’usine de traitement.

Le rapport suggère également des solutions pour remédier aux problèmes, l’estacade étant la solution recommandée.