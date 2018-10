La Couronne a déposé une requête pour évaluer la responsabilité criminelle de l’accusé.

Si cette demande est acceptée, le présumé meurtrier sera obligé de répondre à toutes les questions d’un médecin afin de déterminer s’il est responsable ou non des gestes qui lui sont reprochés.

Nous, ici, on est à la recherche de la vérité tout simplement et [...] si M. Karl-Emmanuel Villeneuve a des problèmes de santé mentale, je pense que c’est important d’investiguer immédiatement et ne pas attendre dans deux ans ou trois ans , explique le procureur des poursuites criminelles et pénales, Michaël Bourget.

La défense s’est objectée à cette demande. L’avocat de Karl-Emmanuel Villeneuve, Jean-Marc-Fradette, estime que la Couronne pourrait avoir accès à des informations privilégiées et les utiliser contre son client.

On veut gagner du temps dans ce dossier et, je l’ai dit devant la cour, la preuve est déficiente. Même si on doit prendre la bonne foi comme étant implicite de la part de la Couronne, on ne peut pas ignorer que la Couronne sait très bien qu’elle va avoir accès à des renseignements auxquels elle n’aurait pas droit en temps normal. Donc c’est une infraction au droit au silence que d’exiger d’un juge d’ordonner à un accusé de répondre aux questions d’un médecin sur un crime qu’il n’a peut-être pas commis , souligne le criminaliste.

Le juge rendra sa décision sur cette requête vendredi.