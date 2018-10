Le rapport fournit une note à chaque province et territoire, pour une période s’étendant de l’automne 2017 au printemps 2018, sur l’appel à l’action 62.i de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, émis en juin 2015.

Dans cette demande, la Commission invite les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux « en consultation et en collaboration avec les survivants, les peuples autochtones, et les éducateurs, de rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à la 12e année, l’établissement d’un programme adapté à l’âge des élèves portant sur les pensionnats, les traités de même que les contributions passées et contemporaines des peuples autochtones à l’histoire du Canada ».

Alors que le Québec écope du résultat le plus médiocre, le Manitoba obtient une note d’excellence. L’Alberta, l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest font également bonne figure.

Jaylissa McKay est en 5e année à l'École Riverbend de Winnipeg. « J'ai appris entre autres que les peuples autochtones ont signé des traités et qu'ils célèbrent avec des pow-wow », explique-t-elle.

C'est l'un des points forts du Manitoba : la province a mis en place un cours obligatoire où les élèves de la 1ere à la 11e année apprennent les traités autochtones, l’histoire des pensionnats ainsi que la contribution des Premières Nations.

Le rapport souligne aussi que le Manitoba a mis en place de nombreux programmes de formation et des guides d’enseignement à l’intention des éducateurs pour améliorer la diffusion du contenu autochtone.

Ne pas s’asseoir sur ses acquis

Le directeur du Centre national de vérité et réconciliation, Ry Moran, estime qu’il est nécessaire de faire du Canada « un pays respectueux avec les personnes autochtones », ce qui n’est pas le cas en ce moment, selon lui.

Ce qu'on doit faire aujourd'hui est de bien établir la compréhension pour les étudiants. Ry Moran, directeur du Centre national de vérité et réconciliation

Bien du travail reste toutefois à faire au Manitoba, d'après Kairos. L'organisme recommande de mettre en place de meilleures formations pour les enseignants non autochtones, de plus grandes discussions sur les enjeux métisses et inuits et que la réconciliation soit abordée dès la maternelle.

De manière générale, KAIROS conclut que certains programmes régionaux mettent davantage l’accent sur certains groupes autochtones au détriment des autres.

Tandis que dans plusieurs provinces, les Métis et les Inuit sont relativement peu mentionnés, le rapport précise que dans les territoires, l'accent mis sur la culture inuite l'emporte de loin.

Par ailleurs, le rapport souligne que les provinces et les territoires ont reçu les meilleures notes dans les catégories suivantes: pensionnats, traités et consultations entre enseignants et peuples autochtones.

Avec des informations de Patrick Foucault