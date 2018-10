Un texte de Gilles Munger

Depuis la fermeture du site d'enfouissement des déchets à Laterrière à l'automne 2017, la Ville de Saguenay et la MRC du Fjord expédient leurs déchets au site d'Héberville-Station, exploité par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.

Matrec a déposé une requête en Cour supérieure pour faire invalider le règlement de la Ville qui l'oblige à utiliser le site d'Héberville-Station pour disposer des déchets provenant des entreprises.

Elle indique qu'il lui appartient de choisir son propre site pour réduire les coûts pour les commerces qui paient eux-mêmes la facture d'enfouissement.