Tarification sur le carbone : Ottawa augmente les remboursements en milieu rural

Après le mauvais accueil en Atlantique de sa tarification sur le carbone, le gouvernement Trudeau annonce des changements et assouplit pour la première fois son programme.

Le gouvernement fédéral apporte des modifications à la tarification sur le carbone afin de la rendre plus équitable pour les citoyens qui vivent en milieu rural, notamment en Atlantique, a annoncé jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

Le fédéral veut aussi encourager rapidement l’adoption des thermopompes comme moyen de réduire les coûts de chauffage.

Pour ce faire, Ottawa, tout en suspendant l’application de la tarification du carbone sur les livraisons de mazout, augmente de 50 % la subvention fédérale pour l'installation d'une thermopompe électrique, dans l’espoir d'en stimuler l’installation.

Publicité

Le supplément rural double

Le premier ministre Justin Trudeau annonce que son gouvernement doublera le supplément rural compris dans le paiement de l’Incitatif à agir pour le climat.

Le supplément de 10 % du montant de base qui est offert aux citoyens des communautés rurales pour compenser les prix de l’énergie et les options limitées de transport va passer à 20 % du montant de base dès avril.

Ouvrir en mode plein écran Le prix de l'essence a augmenté en juillet dans les provinces de l'Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Nam Y. Huh

Kody Blois, le député fédéral de Kings-Hants en Nouvelle-Écosse, a rappelé, avant l’annonce fédérale, que l’Atlantique avait la plus grande proportion de gens vivant hors d’un centre urbain. L'annonce d'aujourd'hui reflète des programmes et des changements de politiques qui tiennent compte de cette réalité , a-t-il dit.

Dans les provinces où la tarification fédérale du carbone s’applique, les résidents reçoivent un montant d’Ottawa (Nouvelle fenêtre). Il est déposé en quatre versements bancaires chaque année.

Publicité

Chauffage au mazout et thermopompes

Les provinces de l’Atlantique ont une proportion élevée de gens qui se chauffent au mazout. Ottawa veut encourager ces gens à passer à la thermopompe.

Le fédéral annonce la suspension pour trois ans de la tarification carbone pour les citoyens qui ont recours au mazout pour chauffer leur maison.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement fédéral annonce de nouvelles mesures pour encourager les Canadiens à se doter de thermopompes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De plus, Ottawa augmente de 50 % la subvention fédérale en Atlantique pour installer une thermopompe. Elle passe de 10 000 $ à 15 000 $.

On va offrir des thermopompes dès le début, qu'ils vont pouvoir payer avec les économies qu'elles vont amener avec les années , affirme Justin Trudeau.

Selon Ottawa, avec les taux actuels, un propriétaire qui passe du mazout à la thermopompe pour chauffer et climatiser sa maison épargne jusqu’à 2500 $ par année sur ses factures d’énergie.

Les ménages à faible revenu qui se chauffent au mazout et qui s’inscrivent à un programme pour avoir une thermopompe vont recevoir 250 $.

On a vu que le prix sur la pollution n'était pas suffisant pour qu'assez de gens passent aux thermopompes , a dit Justin Trudeau.

Donnons-leur l'option. On annonce aujourd'hui un programme qui va livrer des thermopompes gratuitement à ceux qui ont un revenu moyen ou inférieur, explique-t-il. On veut que ce changement se fasse rapidement. On se donne un horizon de trois ans.

Pas un aveu d’échec, se défend Trudeau

Le premier ministre se défend bien de reculer sur la tarification du carbone ou de donner raison au chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui parcourt le Canada en promettant d’éliminer ce qu’il appelle la taxe carbone.

Ouvrir en mode plein écran Justin Trudeau se défend de donner raison à Pierre Poilievre. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Au contraire, le premier ministre affirme que son gouvernement a écouté les citoyens de l’Atlantique et s’ajuste à leur situation particulière.

Entouré des députés de l’Atlantique, Justin Trudeau a réitéré jeudi à Ottawa que taxer la pollution a fait ses preuves dans des dizaines de pays. C'est la meilleure façon de faire baisser les émissions qui changent le climat, la façon la moins chère, la plus efficace, la plus percutante, et elle fonctionne , a-t-il soutenu.

Après avoir dégringolé dans les sondages, un Justin Trudeau hésitant et désespéré fait maintenant volte-face sur sa taxe carbone alors que j'organise un gigantesque rassemblement sur la taxe dans une circonscription de l'Atlantique détenue par les libéraux , a commenté son adversaire Pierre Poilievre sur le réseau X (anciennement Twitter), jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, à une station-service de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le 27 juin. Photo : CBC / Shane Magee

De passage dans les Maritimes en juin, quelques jours avant l'entrée en vigueur de la tarification du carbone, M. Poilievre avait déjà lancé une mise en garde aux Néo-Brunswickois.

Attendez que l'hiver arrive , avait-il déclaré à Saint-Jean, debout près de pompes à essence. Cette taxe va rendre la vie dure aux Canadiens de l'Atlantique, qui sont nombreux à utiliser le mazout à la maison.

Le député néo-écossais Kody Blois affirme que les citoyens et les élus des provinces atlantiques ont été entendus. Il a souligné que, dans sa province, 40 % des foyers se chauffent encore au mazout.

Le Néo-Écossais a d’ailleurs décoché une flèche à Pierre Poilievre, à l'aube d'une nouvelle visite du chef conservateur dans l'est du pays.

Il est le chef du Parti conservateur depuis plus d’un an et n’a offert aucune vision, aucun plan, aucune preuve qu’il est intéressé à l’équilibre entre abordabilité et environnement , a déclaré Kody Blois.

Ouvrir en mode plein écran Kody Blois, député libéral de Kings-Hants, jeudi à Ottawa Photo : Radio-Canada

La tarification du carbone impopulaire en Atlantique

Selon un sondage Postmedia-Léger mené en septembre, ce ne serait pas dans l'Ouest, mais bien au Canada atlantique que l’opposition à la tarification sur le carbone serait la plus élevée (Nouvelle fenêtre). Dans les quatre provinces de l'Atlantique, 48 % des répondants ont dit être pour l’abolition complète de la tarification fédérale du carbone.

Les provinces de l’Atlantique se sont ralliées, plutôt à contrecœur, au plan fédéral de tarification du carbone. Il est entré en vigueur en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador le 1er juillet.

Les plans respectifs qu’ils avaient présentés à Ottawa avaient été jugés insuffisants pour qu’ils puissent se soustraire à la réglementation fédérale.

Front commun des premiers ministres

Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique avait fait front commun le printemps dernier pour demander au gouvernement Trudeau de retarder l’entrée en vigueur du Règlement sur les combustibles propres, le 1er juillet.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : les premiers ministres Tim Houston, Dennis King, Andrew Furey et Blaine Higgs, le 12 juin à Mill River, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Tim Houston, de la Nouvelle-Écosse, Blaine Higgs, du Nouveau-Brunswick, Dennis King, de l’Île-du-Prince-Édouard, et Andrew Furey, de Terre-Neuve-et-Labrador, disaient être inquiets non seulement pour le prix de l’essence, mais aussi pour l’augmentation des prix de la nourriture, étant donné la hausse des coûts de transport des biens vers leurs provinces.

Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Higgs, un ancien haut dirigeant de la pétrolière Irving, est fermement opposé à la tarification du carbone, et ce, depuis des années. Il en avait d’ailleurs fait un cheval de bataille lors de la campagne électorale qui lui avait permis de prendre le pouvoir en 2018.

Il ne croit pas que la tarification sur le carbone encourage la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Selon lui, elle ne fait qu'occasionner des coûts supplémentaires pour les contribuables.