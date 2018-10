Un texte d’Antoine Deshaies

Payton a participé, mardi midi, au dévoilement d’un terrain de basket fraîchement rénové au parc Jean-Marie-Lamonde dans le quartier Villeray à Montréal. Il a pris la parole devant un groupe d’élèves.

Le membre du temple de la renommée de la NBA est de passage dans la métropole québécoise pour mousser le match préparatoire de mercredi soir au Centre Bell entre les Raptors de Toronto et les Nets de Brooklyn.

« Quand j’étais jeune, je n’avais pas accès à d’aussi beaux terrains que celui-ci, a dit Payton du mini-terrain très coloré. Je devais sauter par dessus des clôtures et installer moi-même des filets en chaîne dans les paniers. Les jeunes doivent s’approprier ce genre de terrains et s’en servir pour se écrire leur propre histoire. »

Son histoire, à lui, est bien remplie. En plus de ses années de gloire avec les Sonics de Seattle, il a remporté le championnat de la NBA avec le Heat de Miami en 2006.

Payton a participé 9 fois au match des étoiles de la NBA. Il ne reculait devant personne, même pas devant Michael Jordan, qu’il a notamment affronté en finale de la NBA en 1996.

Celui qu’on surnomme “le gant” n’hésitait pas à aller très loin dans ses propos. À son année recrue, en 1990, il avait notamment étonné le monde du basketball en piquant la vedette des Bulls, bien assis sur le banc, lors d’un match préparatoire.

Gary Payton lors de match des Sonics de Seattle en 2000 Photo : Associated Press/MORRY GASH

Cette approche tactique appartient à une époque révolue selon Payton.

« Ça ne fait plus vraiment partie du jeu, confie Payton. Le seul joueur qui s’en sert encore beaucoup est Draymond Green de Golden State. À l’époque, je m’en servais comme motivation personnelle et je trouvais ça amusant, mais jamais à l’extérieur du terrain. Je n’encourage pas les jeunes à faire de même aujourd’hui. Le monde a changé et on ne sait plus ce qui peut se passer. Mieux vaut l’éviter. »

Le hockey en attendant le retour du basketball à Seattle

Gary Payton a passé les derniers jours à Seattle. Bien sûr, il aimerait que la NBA retourne dans la ville qui l’a vu exceller, mais pas à n’importe quel prix. Il préfère une expansion à un transfert d’équipe.

« C’est de la folie de voler l’équipe d’une autre ville, explique Payton. C’est leur équipe. Les propriétaires à Seattle ont fait une erreur en 2007 en déménageant l’équipe et c’était très douloureux pour les amateurs. Il faut trouver une autre solution. »

Il faut, selon lui, une autre méthode et aussi un peu de patience. La NBA ne prévoit pas d’expansion avant 2025. La convention collective actuelle prend fin en 2024.

« Je fais confiance au commissaire Adam Silver qui fait un très bon travail, estime Payton. Il saura trouver une bonne solution avec les propriétaires pour ramener les Supersonics à la maison. »

Gary Payton lors d'une défaite des Sonics de Seattle en 1994 Photo : The Associated Press/Gary Stewart

L’ancien garde de 50 ans est convaincu que les amateurs de sports de Seattle ont de l’appétit pour du basket et pour du hockey. Le résident de Las Vegas est tombé en amour avec le sport national du Canada il y a quelques années.

« J’ai commencé à m’intéresser au hockey quand les Kings de Los Angeles ont gagné leurs deux coupes en 2012 et 2014. Je n’ai jamais joué, mais je trouve ça hallucinant de voir les joueurs patiner à reculons à toute vitesse. Les mises en échec, c’est vraiment excitant. »

Il est devenu, au cours de la dernière année, un partisan des Golden Knights. Il est un peu l’amateur type du hockey dans le désert.

« On ne connaissait pas le hockey et on a commencé à suivre les Knights parce qu’ils gagnaient, explique Payton. Rendus à l'aréna, les gens ont aimé ce sport. Ce sera la même chose à Seattle. »

Montréal n’est pas dans les plans de la NBA

La NBA disputera un premier match préparatoire à Montréal depuis l’automne 2015. Espérer qu’une équipe s’installe ici, pour l’instant, est utopique.

« La NBA n’est pas prête pour une expansion et ce n’est pas dans les plans, explique Dan MacKenzie, vice-président et directeur général de NBA Canada. En ce moment, nos propriétaires sont satisfaits d’une ligue à 30 équipes. »

La mission de NBA Canada se limite à permettre aux amateurs canadiens, à l’extérieur de la région torontoise, de voir des matchs de basketball en personne.

Le match de mercredi permettra aussi au Montréalais Chris Boucher de jouer un match professionnel dans sa ville natale pour la première fois.