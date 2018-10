Un texte de Tanya Neveu

Tous les participants portaient des accessoires rouges, ce qui s'inscrit dans le mouvement REDress, lancé en 2014.

L'intervenante en prévention de la violence au Centre de santé de la Première Nation de Timiskaming, Martine Morais, explique qu'il est important de raconter les faits aux jeunes et à toute la population.

L'importance aujourd'hui, c'est de sensibiliser toute la population à ce que les femmes autochtones vivent encore aujourd'hui et ce qu'elles ont vécu dans les années passées. Que ce soit la violence ou les meurtres… certaines n'ont jamais été retrouvées , rappelle-t-elle.

La Première Nation de Timiskaming a marché pour les femmes autochtones disparues ou assassinées le mardi 9 octobre. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Le Centre des femmes du Témiscamingue porteur du même message

Des employées du Centre des femmes du Témiscamingue ont tenu à participer à cet événement, par solidarité, comme l'explique l'animatrice communautaire, Stéphanie Gérard Côté.

La cause nous tenait vraiment à cœur. On sait qu'il y avait des activités à Val-d'Or. Tout ce qui touche les femmes, le Centre des femmes, on est vraiment solidaire avec toutes les femmes, sans exclusion , souligne-t-elle.

Rappelons que la journée officielle de commémoration des femmes autochtones disparues ou assassinées avait lieu le 4 octobre dernier.