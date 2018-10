Le choc est passé , confie M. Iracà, en préparant son déménagement. Ça fait plus d’une semaine. Ça va mieux.

Celui qui a représenté les électeurs de la circonscription de Papineau pendant les six dernières années n'est pas amer de cette défaite, survenue dans un château fort du Parti libéral du Québec (PLQ). En bout de piste, ce sont les citoyens qui décident , dit-il. C’est eux qui ont raison.

M. Iracà avoue avoir ressenti un vide au lendemain de sa défaite, mais il affirme qu'il s'agit d'un certain soulagement pour les membres de sa famille. Ça fait 16 ans que je fais de la politique [M. Iracà a été président de commission scolaire avant d'être député]. Il y a la famille qui paie le prix.

Bien que sa fonction le passionnait, Alexandre Iracà indique qu'il va apprécier avoir plus de temps à consacrer à ses proches.

Le député sortant Alexandre Iracà fait des boîtes dans son bureau de circonscription. Photo : Radio-Canada

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Mathieu Lacombe, a remporté la victoire dans la circonscription de Papineau. Il a devancé Alexandre Iracà par 8617 voix, récoltant près de 47 % des suffrages. Alexandre Iracà a terminé la course au deuxième rang, avec 8358 voix, lors du scrutin du 1er octobre.

On a mangé une volée

Alexandre Iracà prend acte du verdict des électeurs, mais il est tout de même surpris de l'ampleur de la défaite libérale.

Personne ne prévoyait qu’il ne resterait que deux comtés [libéraux] sur cinq en Outaouais , a-t-il dit, indiquant qu'un post-mortem sera de mise après la défaite historique du Parti libéral.

Il y a eu un choc au Québec, il y a eu un choc en Outaouais et il y a eu un choc dans mon comté. Alexandre Iracà, député libéral sortant de Papineau

À son avis, le PLQ doit se reconnecter avec les citoyens et refaire ses devoirs pour regagner la confiance des électeurs. On a mangé une volée, on ne peut pas qualifier autrement que ça. Ce n'est pas parce qu’on n’a pas travaillé , a soutenu le candidat défait.

Bien qu'il soit trop tôt, selon M.Iracà, pour expliquer ce qui a mené à la chute des libéraux, il a laissé entendre que la campagne électorale en était une de contenant plutôt que de contenu . Selon lui, elle s’est jouée sur le plan national, laissant peu de place aux enjeux locaux. Il va peut-être falloir changer notre approche, comment on communique les choses , a-t-il mentionné.

Évidemment, il y a plus de choses qui n’ont pas fonctionné que de choses qui ont fonctionné. Alexandre Iracà, député libéral sortant de Papineau

Le candidat déchu indique avoir déjà reçu des offres d'emploi et il prévoit rencontrer des employeurs potentiels au cours des prochaines semaines, mais je vais y aller tranquillement , a-t-il précisé. Il prévoit aussi de petites vacances avec sa famille. La vie n’est pas finie, ''the show must go on'' , a raconté celui qui a siégeait à l'Assemblée nationale depuis 2012.

Aucun regret

Alexandre Iracà affirme n'avoir aucun regret face à son passage en politique provinciale. Il quitte avec le sentiment du devoir accompli.

Moi et mon équipe, on travaillait sept jours sur sept , s'est-il rappelé, reconnaissant avoir accumulé beaucoup de souvenirs.

En termes d’effort et de travail, je n'ai aucun regret. Peut-être au point de vue de la stratégie politique, mais on va faire le post-mortem , a-t-il dit.

Il ne ferme pas la porte à un retour éventuel en politique, mais il souhaite prendre du temps pour examiner les options.

Et à son successeur, le candidat de la CAQ Mathieu Lacombe, qui a remporté la victoire le 1er octobre, Alexandre Iracà lui souhaite bon succès et d’aimer autant les citoyens du magnifique comté de Papineau .

Avec les informations de Martin Robert