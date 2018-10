L'usine Twin Rivers, anciennement Papiers Fraser, produit de la pâte à papier à Edmundston depuis 100 ans. La taille de l’usine et le fait qu’elle est située en plein centre-ville représentent des défis de taille pour les pompiers en cas d’incendie majeur.

On a une densité de population très élevée, à côté d'un générateur de risques comme une usine au centre-ville , dit Pierre-Damien Arel, directeur du service de Sécurité incendie d’Edmundston. Comme service d'urgence, on doit être en mesure d'apporter un soutien rapide à notre population.

Pierre-Damien Arel, directeur du service de Sécurité incendie d’Edmundston. Photo : Radio-Canada

À l’usine et sur le terrain qu’elle occupe, on retrouve du bois et une variété de produits chimiques et pétroliers.

Depuis 2016, Twin Rivers se fie sur un programme informatique pour évaluer la dispersion des gaz. Cela permettrait d'avertir rapidement la population de procéder à une évacuation en cas de fuite majeure.

Sur place, Twin Rivers possède aussi sa propre brigade spécialisée en matières dangereuses, prête à réagir en cas d’incendie.

Le service d'incendie d'Edmundston peut aussi être appelé en renfort en cas de besoin. Ça peut être lors d'un appel initial lorsque l'évènement est relativement majeur, ou bien tout simplement en cours d'intervention lorsqu'ils ont besoin de ressources additionnelles , précise Pierre-Damien Arel.

Quant à lui, le service d'incendie d'Edmundston a aussi son unité spécialisée en matières dangereuses.

Depuis l'année dernière, les pompiers municipaux disposent aussi d’une roulotte et d’une grande quantité de mousse pour intervenir lors d'incendies majeurs.

En l'ayant de façon locale, on est en mesure d'intervenir dans les premières minutes et de pouvoir mettre plus rapidement possible la mousse sur les liquides , indique M. Arel.

D’après un reportage de Bernard LeBel