Un texte de Jean-Philippe Martin

Stevenson affrontera l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk (15-0-0, 12KO) le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron de Québec.

Il s’agit d’un deuxième combat pour lui cette année, après un verdict nul qui lui a permis de s’accrocher à sa ceinture en avril dernier contre le Suédois Bajou Jack.

« C’est un gars qui a faim et qui espère devenir champion, répond Stevenson au sujet de son prochain adversaire. Je sais qu’il va tout donner dans le ring pour essayer de gagner ce combat-là, alors je vais être prêt à 100%. »

À 41 ans, Adonis Stevenson dit ne pas ressentir le poids des années, mais il avoue qu’il doit s’imposer une discipline personnelle quant à son entraînement et son alimentation.

« Bernard Hopkins [qui a boxé jusqu'à 51 ans] a eu beaucoup de succès parce qu’il s’entraîne tout le temps. Il est toujours actif. Ton corps est habitué à être comme ça. Ça fait moins de dommage. »

Adonis Stevenson Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

Encore deux ou trois ans

Lorsqu’on lui parle de retraite, « Superman » n’esquive pas la question. Il rappelle qu’il est monté dans le ring sur le tard (il a disputé son premier combat chez les pros à l’âge de 29 ans) et que son corps peut encore endurer les efforts et encaisser les coups.

S’il s’inspire de Bernard Hopkins pour garder la forme, Adonis Stevenson n’a toutefois pas l’intention d’imiter l’Américain et d’ajouter encore plusieurs années à sa carrière, lui qui deviendra papa de la petite Adonia d’ici quelques semaines.

« J’ai des business et tout va bien pour moi. Alors si je devais arrêter, ce ne serait pas un problème », explique Stevenson qui empochera un plus d’un million de dollars pour son prochain combat.

J’ai la passion. J’ai encore envie de boxer. J’ai l’objectif de faire encore deux, trois ans. J’aimerais aussi profiter de la vie avec ma famille et mes enfants. La boxe, ce n’est pas toujours évident. C’est beaucoup de sacrifices. Adonis Stevenson, champion des mi-lourds, WBC

Un combat de championnat du monde pour Dicaire?

En plus du combat de championnat entre Stevenson et Gvozdyk, le gala du 1er décembre mettra en vedette six autres combats de championnat.

Une première selon le promoteur Yvon Michel pour une carte de boxe professionnelle au Québec.

Michel dit travailler fort pour offrir un combat de championnat du monde à Marie-Ève Dicaire face à la boxeuse originaire de l’Uruguay, Chris Namus.

« Marie-Ève est très populaire. Elle sera une ambassadrice incroyable pour la boxe. Les papiers ont été signés de notre côté, mais on attend un retour de leur part ».

Les Québécois Sébastien Bouchard et Mikael Zewski seront aussi en action.

Le boxeur Sébastien Bouchard Photo : Radio-Canada

L’identité de l’adversaire de Bouchard n’a pas été dévoilée. L’athlète de Baie-St-Paul, qui montera dans le ring le 20 octobre à Montréal, dit préparer « tout un spectacle pour les amateurs de boxe au Québec », sans toutefois en dire davantage.

Quant à Zewski, il fera face au Sud-Africain, Ali Funeka pour le titre international des mi-moyens de la WBC.