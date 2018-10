Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Les Malins

Le logo de l'émission « Manigances » Photo : Radio-Canada

Loin des prouesses technologiques déployées aujourd’hui pour attirer les jeunes devant le petit écran, l’équipe de Manigances a su créer un rendez-vous dominical incontournable.

On a déjà eu des pointes de cotes d’écoute à un demi-million, si je me souviens bien. Manuel Hurtubise, animateur de Manigances

L’émission était produite par CBOFT dans la capitale. Elle est devenue l’émission-party de la station. C’était la fête quand on enregistrait Manigances les week-ends , raconte celui qui officiait la grand-messe devant public du haut de sa vingtaine.

Le public rassemblé lors d'un enregistrement de l'émission « Manigances » Photo : Courtoisie : Denis Faulkner

Le studio était un ancien garage qui avait été aménagé en studio. L’hiver, c’était mal isolé. Des fois, il faisait hyper froid en studio, mais on rentrait tellement de monde que ça se réchauffait ! Manuel Hurtubise, animateur de Manigances

Dans un décor aux couleurs pastels encadré par des panneaux rotatifs, deux duos parent-enfant rivalisaient pendant 30 minutes dans des jeux d’adresses et de connaissances générales.

Un animateur qui a eu l’effet d’une bombe

Réunion de production de l'émission « Manigances » (à gauche : l'animateur Manuel Hurtubise, à droite : la réalisatrice à la mise en ondes Paule Tremblay et le concepteur et réalisateur Denis Faulkner) Photo : Courtoisie : Denis Faulkner

Manigances a été présentée sur les ondes de Radio-Canada de 1990 à 1997. Animée la première année par Claude Lavoie, l’émission prend réellement son envol avec l’arrivée de Manuel Hurtubise à la barre dès la deuxième saison.

Le concepteur Denis Faulkner, le même à qui l’on doit le succès de l’adaptation de Reach For The Top sous la forme de Génies en herbe, a trouvé en lui l’étincelle qui manquait pour faire briller l’émission.

Le concepteur de « Manigances » Denis Faulkner a voulu cibler des participants de 9 à 12 ans pour son jeu-questionnaire mettant en vedette des duos parent-enfant. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

C’est Manuel qui a été le déclic, parce que les jeunes l’adoraient. C’est lui qui animait tout cet enthousiasme dans l’émission. Denis Faulkner, réalisateur et concepteur de Manigances

Le magnétisme du jeune animateur, qui avait fait ses classes dès 1989 avec les capsules En transit, demeure aussi un souvenir concret pour Paule Tremblay, réalisatrice responsable de la mise en ondes lors des premières saisons de Manigances.

La minute où Manuel arrivait sur le plateau, c’était la fête, se rappelle-t-elle. Les jeunes étaient complètement emballés. Et la foule de parents qui suivaient déjà aussi Manigances étaient vraiment contents d’être là.

Un vent de liberté sur Ottawa

L'animateur de « Manigances » Manuel Hurtubise entouré des artisans de l'émission Photo : Courtoisie : Denis Faulkner

Lancée en orbite loin de la mythique tour de Radio-Canada à Montréal, Manigances a su profiter de beaucoup d’indépendance. Les artisans du projet partagent aujourd’hui le sentiment d’une immense liberté dans cette aventure.

Pour Manuel Hurtubise, le fait de tourner l’émission à Ottawa a conféré la touche unique qu’il fallait pour permettre à l’équipe de créer une production « flyée ».

Près de trois décennies plus tard, l’animateur soutient, avec le recul, que la direction leur avait passablement donné carte blanche.

On aurait peut-être eu un encadrement plus serré si ça avait été fait à Montréal. Manuel Hurtubise, animateur de Manigances

Le concepteur Denis Faulkner confirme qu’il n’y avait absolument aucune ingérence de la part des patrons. Même son de cloche chez sa collègue Paule Tremblay.

Paule Tremblay était réalisatrice à la mise en ondes pour les premières saisons de l'émission « Manigances » à la télévision de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

C’est surtout, je pense, qu’ils n’avaient pas le temps de s’occuper de nous autres ! (rires) [...] Comme l’émission était une réussite et que les cotes d’écoute étaient au rendez-vous, je pense qu’ils nous ont laissés aller toutes ces années-là. Paule Tremblay, réalisatrice à la mise en ondes pour Manigances

Plaisirs et fous rires

L'équipe en régie (le réalisateur et concepteur Denis Faulkner à gauche de l'image et la réalisatrice responsable de la mise en ondes Paule Tremblay au centre) Photo : Courtoisie : Denis Faulkner

Paule Tremblay a cumulé une trentaine d’années de service au sein de Radio-Canada. De l’aventure Manigances, elle se remémore d’abord et avant tout le grand bonheur partagé en équipe à fabriquer chacun des épisodes, tant en studio à Ottawa que lors des enregistrements sur la route entre Windsor et Sudbury, en Ontario.

Le plaisir qu’on avait à préparer cette émission-là avec Manuel et toute l’équipe de production, ça se transposait dans les enregistrements. Paule Tremblay, réalisatrice à la mise en ondes pour Manigances

Manuel Hurtubise confie avoir eu de solides fous rires avec cette dernière et Denis Faulkner. Celui qui détient désormais sa propre boîte de production se remémore avec joie ces moments passés à Ottawa.

C’était très agréable. Je ne suis jamais allé travailler. Ç’a toujours été la fête pour moi. J’ai toujours eu du plaisir à faire ça. Manuel Hurtubise, animateur de Manigances

Manuel Hurtubise a animé l'émission « Manigances » de 1991 à 1997, le dimanche à la Télévision de Radio-Canada. Photo : Courtoisie : Manuel Hurtubise

À l’aube de ses 53 ans, le communicateur, qui a conservé ses allures de jeune premier, se fait accoster encore chaque semaine au sujet de Manigances.