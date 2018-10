Le médecin est reconnu coupable d'avoir manqué « à son obligation d'exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possible ».

La plainte a été déposée à la suite d'une chirurgie par laparoscopie pratiquée par Jody North Bothwell à l'Hôpital de Gatineau, en janvier 2012.

Le Conseil des médecins a conclu que la chirurgie avait été « faite selon les règles de l'art », mais que le suivi postopératoire n'avait pas été adéquat.

Étant donné le faible risque de récidive, le Conseil conclut qu'une période de radiation temporaire de 10 semaines constitue la sanction juste et appropriée, qui atteint les objectifs de protection du public, de dissuasion de récidive, en plus de servir d'exemple chez les autres membres de la profession.

De plus, le Conseil des médecins condamne M. North Bothwell à payer les frais reliés à la cause, y compris les frais d'expertise et les coûts de publication de l'avis relatif à la période de radiation temporaire.

Une opération qui tourne mal

Après son réveil, l'état de santé du patient de Dr Bothwell s'est détérioré. Quelques heures passent avant qu'il soit transféré à l'unité des soins intensifs, où il ne prend pas du mieux. Trois jours plus tard, on l'emmène à l'Hôpital de Hull, où il est opéré à nouveau.

Au final, le patient passera 224 jours, soit plus de sept mois, à l'Hôpital de Hull.

Dans sa décision, le conseil de discipline a souligné que la détérioration de l'état du patient avait été « continuelle après la chirurgie » et que le médecin n'avait pas élaboré « son diagnostic avec la plus grande attention ».

En plus d'être blâmé par le Collège des médecins du Québec, le chirurgien a été poursuivi au civil par son patient, qui l'accuse de négligence.

Selon les informations figurant dans la décision du Collège des médecins, Dr Bothwell est médecin depuis 1993. C'est en 2004 qu'il s'établit à Gatineau et commence à travailler à l'Hôpital de Gatineau. De 2010 à 2014, il a pratiqué 82 chirurgies abdominales par laparoscopie.

Un second blâme en carrière

En 2003, le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario suspendait provisoirement la licence du Dr Bothwell, après l'avoir reconnu coupable d'inconduite professionnelle.

Le chirurgien avait eu des rapports sexuels avec une de ses patientes à deux reprises dans son bureau, alors qu'il pratiquait à Sault-Sainte-Marie, une municipalité de la région des Grands Lacs.

Il avait admis sa culpabilité et avait été condamné à payer une amende de 2500 $.