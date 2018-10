Un texte de Michaël Roy

La chute s'amorce en fait près d’un an plus tôt, en février 2017, alors qu’Eric Martel obtient l’occasion de devenir champion mondial WBU (World Boxing Union) des poids lourds. Il doit affronter le boxeur Adam Braidwood. Un colosse, dur à cuire qui semble n'avoir peur de rien, mais qui n’a aucune réelle expérience en tant que boxeur professionnel.

C’est dans la poche pour Eric. À 36 ans, il allait devenir champion du monde. Toutes les portes allaient s’ouvrir à lui. L’argent, la gloire, le rêve quoi.

Mais, le réveil est brutal. Il est bousculé, tabassé, humilié, et battu par son adversaire. Assis dans le coin du ring alors que l’arbitre vient d’arrêter le combat, tout s’écroule pour Eric.

Immédiatement après le combat, je savais que ça "feelait" pas. Le soir même quand tu te fais "knocké", tu te reposes. Moi, je suis sorti et j’ai viré une brosse. Le boxeur Eric Martel-Bahoéli

Il annonce sa retraite après cette difficile défaite.

Adam Braidwood (gauche) et Eric Martel-Bahoeli (à droite) lors du combat le 24 février 2017 à Québec Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Perte de repères

La descente ne s'arrête pas là pour le boxeur. En mai de la même année, un de ses amis les plus proches, son « frère » David Whittom, est plongé dans un profond coma lors d’un combat de boxe. Les médecins sont formels : David ne sera plus jamais le même. Le choc est brutal pour Eric qui met le genou au tapis, encore une fois.

Habitué à la structure et à la discipline que lui apportait la boxe, il perd ses repères. Il est sans nouvelles de plusieurs qu’il croyait être de vrais amis.

C’est plate à dire, mais j’ai l’impression qu’il y a des gens qui étaient là seulement pour ce que ça pouvait leur apporter si je gagnais. C’est ça qui fait mal aussi pour être honnête. Le boxeur Eric Martel-Bahoéli

Les commanditaires quittent également le navire. Il doit rendre les clés d’une voiture de luxe qui lui avait été prêtée.

Il se met à abuser de l’alcool et dépense chacun des 13 000 $ que lui a rapportés ce satané combat contre Braidwood. Il ne se présente plus à son emploi au centre jeunesse de Québec où il est intervenant depuis 9 ans.

Les prochains mois seront difficiles, la chute se poursuit.

Eric Martel-Bahoéli lors de la pesée officielle Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Un dernier combat

Au grand dam de sa mère et de son entraîneur qui se soucient de sa santé physique, Eric accepte de remonter dans le ring en avril 2018. Un tout dernier combat. Il ne le fait pas pour l’argent ni pour la gloire. Il veut simplement guérir.

Eric ne fait qu’une bouchée de son adversaire et croit bien que ces 72 secondes dans le ring vont lui servir de rédemption.

« En fait, je pensais que mon dernier combat allait être comme un coup de baguette magique et tout rétablir dans ma tête. Ç’a juste repoussé le problème. Deux semaines plus tard, je retombais. »

Il reçoit un autre direct au visage alors qu’il apprend que David Whittom ne se réveillera jamais. Son meilleur ami, celui sur qui il pouvait s’accrocher lors de tempêtes, rend l’âme.

Eric se terre alors chez lui et s’isole.

Pour l’extérieur, il continue de prétendre que tout va pour le mieux et utilise les médias sociaux comme subterfuge. La quête du « j’aime », comme il le dit si bien.

« Je pouvais aller faire les marches ou un entraînement, prendre une photo et montrer à tout le monde que tout allait bien parce que j’avais un petit regain d’énergie. Dans le fond, le reste du temps, j’étais chez nous et je ne faisais rien du tout. Je me mentais à moi aussi… ».

Le boxeur Éric Martel-Bahoeli Photo : Radio-Canada

Pour fuir la réalité, il songe à s’envoler vers l’Afrique pour rejoindre son père en Côte d’Ivoire. Il a des idées sombres, s’autodétruit et se demande même si le suicide pourrait être une option. Heureusement, il écarte cette possibilité et décide de s’accrocher.

Petit à petit, Eric se bat. C’est ce qu’il sait faire de mieux après tout, se battre.

« Les gens me rencontrent dans la rue et me demandent c’est comment la retraite. Je leur réponds que c’est la pire affaire. Les gens n’ont aucune idée. J’ai donné ma vie à ça. Ça fait 22 ans que j’étais boxeur. Je veux que les gens sachent que c’est dur ».

Une deuxième carrière

Il y a quelques mois, Eric Martel-Bahoeli a entamé une deuxième vie, qui est devenue sa planche de salut. Il est actionnaire d’un club de boxe à Loretteville où il entraîne des hommes et des femmes, boxeurs de compétition et apprentis.

« Il y en a pour qui c’est seulement pour le sport, mais pour certains, la boxe, c’est plus que ça. Je veux pouvoir être un deuxième père pour ces petits gars-là. »

Grâce à son nouveau rôle dans la boxe et à l’aide de proches qui lui procurent un soutien psychologique important, il prend du mieux.

Il a reçu quelques offres de combat dernièrement, qu’il a déclinées. Il s’en tient à sa décision de prendre sa retraite définitive.

Eric Martel-Bahoéli lors d'un entraînement Photo : Radio-Canada

Par contre, lorsque questionné à savoir s’il accepterait demain un combat pour une bourse de 50 000 $, il répond du tac au tac.

« C’est sûr, si on m’offre 50 000 piastres, je vais y penser pour être très franc. En te parlant, je me rends encore plus compte que la page n’est pas tout à fait tournée encore. »

Il espère maintenant que son ouverture peut aider quelqu’un, un sportif, à mieux planifier la suite des choses une fois la carrière terminée.

« Le plus important c’est de demeurer le plus vrai possible. Il faut aussi faire attention à l’entourage, tu dois t’assurer que ces personnes sont là pour les bonnes raisons et qu’ils seront là même dans les moments difficiles. »

Sa plus grande victoire, il entend la célébrer prochainement. Il aura alors mis K.O. ses démons et remporté le plus important combat de sa carrière.