Parmi les facteurs qui expliquent cette hausse figurent des soins octroyés à des étrangers non assurés. Il y a quelques mois, une jeune étudiante étrangère s'est notamment présentée à l'urgence du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Enceinte de plus de six mois, elle était en plein travail.

Pierre-Albert Coubat, directeur des ressources financières et de la logistique au CIUSSS de l'Estrie-CHUS Photo : Radio-Canada

Naturellement, on l'a prise en charge immédiatement. On ne lui a pas posé la question à savoir si elle était assurée ou pas. On l'a prise en charge et on s'est assurés que l'accouchement se passait bien et que le bébé était pris en charge en néonatalogie rapidement , explique le directeur des ressources financières et de la logistique au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Pierre-Albert Coubat.

Le poupon y est resté 30 jours avant de recevoir son congé. La mère, elle, a reçu une facture de plus de 450 000 $ de soins, car son assurance ne la couvrait plus si elle quittait son pays après six mois de grossesse. Le CIUSSS a alors entrepris des négociations auprès de l'assureur.

La compagnie d'assurance, à la suite des démarches entreprises par notre technicienne en administration, a accepté de faire un cas particulier, par humanisme, et de faire une exception pour cette dame-là , mentionne M. Coubat.

Les mauvaises créances enregistrées au cours des trois dernières années par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : Radio-Canada

Tous n'ont pas cette chance. C'est pourquoi, dans certains cas, un dépôt monétaire peut être exigé. Dès qu'il est question d'une intervention d'urgence, la décision d'offrir les soins ou non revient au médecin soignant.

En plus des soins aux résidents non canadiens, les contributions parentales pour les enfants hébergés en centre jeunesse occupent une large part des créances de l'institution.

Quand on parle des situations d'hébergement, des jeunes en difficulté, les familles ont des moyens limités, donc c'est vraiment d'essayer de considérer ces moyens limités là et de ne pas mettre les familles dans des situations de précarité financière et en même temps leur permettre de rembourser à leur rythme , note Pierre-Albert Coubat.

Le CIUSSS dit travailler en étroite collaboration avec des agences de recouvrement du Québec, mais également à l'international et rappelle que ses mauvaises créances sont 12 fois plus basses que celles des établissements comparables.

