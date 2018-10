Un texte de Jean-Marc Belzile

Dans la Ligue de hockey midget AAA, les commotions cérébrales sont passées de 45 en 2014-2015 à 32 en 2017-2018, soit une baisse de 29 %.

Selon le directeur général, Georges Marien, chaque année, les joueurs sont rencontrés afin de leur présenter des séquences de match de l'année précédente qui ont mené à ce type de blessure.

Les jeunes ne réalisent pas dans le feu de l'action ce qui se passe, mais quand ils sont assis tranquillement, quand ils voient un geste qui a été fait, ils constatent vraiment le danger qui peut arriver et je pense que ça les sensibilise énormément. On a instauré ça depuis trois ans et c'est là pour rester , dit-il.

À lire aussi : Commotions : jeunes cerveaux en péril

LHJMQ

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les joueurs sont aussi fréquemment sensibilisés.

En plus du protocole sur les commotions cérébrales, la ligue a instauré différentes mesures au cours des dernières années, selon le commissaire Gilles Courteau.

Si un joueur ne peut pas aller à l'école en raison d'une commotion, on a maintenant un système de récupération où des professeurs vont faire le surtemps approprié. Maintenant, si un officiel sur la glace voit qu'un joueur est ébranlé, il a le pouvoir de l'escorter au banc pour que le joueur ait une évaluation de la part de l'équipe médicale. On a aussi renforcé les standards au niveau disciplinaire concernant les coups portés à la tête , indique-t-il.

Pour les joueurs ayant des symptômes qui persistent, la LHJMQ fait affaire avec la firme Cortex. Tous les joueurs peuvent bénéficier de ce service, selon le commissaire, même ceux dont la carrière junior s'est terminée à la suite d'une commotion cérébrale.

On a un joueur de 21-22 ans qui est encore avec Cortex pour une situation de symptômes de commotion cérébrale en lien avec une commotion qu'il avait eu à 19 ans, alors le suivi est fait en conséquence. Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

Les chiffres gardés secrets

Gilles Courteau refuse toujours de dévoiler le nombre de commotions cérébrales subies dans sa ligue.

Il assure que cette décision fait l'unanimité dans toutes les ligues de hockey professionnel.

L'année dernière, à la demande de la Ligue nationale, les instances du hockey mondiales étaient réunies, le hockey américain, la ligue américaine, le hockey universitaire, le hockey junior et plusieurs autres, sur le traitement des commotions cérébrales et c'est une situation qui était unanime dans les politiques appliquées, au niveau mondial, qu'il n'y aurait pas de dévoilement quant au nombre de commotions cérébrales, par joueur ou total, dans une ligue ou une équipe , martèle-t-il.

À lire aussi : La LHJMQ garde le silence sur le nombre de commotions cérébrales

Des chiffres qui devraient être connus

Selon le cofondateur et codirecteur de l'Institut des commotions cérébrales, Dave Ellemberg, il serait important de connaître ces chiffres.

Étant donné les conséquences des commotions cérébrales, ça va permettre à cette ligue et aux autres ligues de bien connaître les problèmes, la réalité de cette blessure dans la pratique de leur sport, pour mettre en place des moyens. Pour avoir du soutien du gouvernement, du soutien des autres intervenants autour, on doit connaître ces chiffres, je crois , fait-il valoir.

Dave Ellemberg croit qu'un athlète ayant subi plus de cinq commotions cérébrales ne devrait plus jouer au hockey.

Pour moi, ça n'a aucun bon sens de continuer à jouer après avoir accumulé six ou sept commotions cérébrales, surtout quand on sait qu'après deux à cinq commotions, pour un pourcentage important des joueurs, ça laisse des séquelles permanentes au cerveau. Lorsqu'on les évalue en clinique, on peut voir que le cerveau n'est pas aussi efficace qu'avant à plusieurs égards lorsqu'on a accumulé trois commotions. Quand on est plus vieux, on est 10 fois plus à risque de développer des maladies comme l'Alzheimer et aussi 10 fois plus à risque de développer une dépression , estime-t-il.

Je crois qu'après trois commotions cérébrales, on a besoin de consulter. Dave Ellemberg

Un protocole obligatoire

Toutes les ligues de hockey du Québec doivent respecter le protocole sur les commotions cérébrales adopté par le gouvernement du Québec. Celui-ci est très bien détaillé concernant les étapes qui doivent être respectées avant un retour au jeu. Les jeunes ne peuvent donc pas reprendre l'action avant d'avoir obtenu le feu vert du médecin.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui est responsable de ce protocole, a refusé de nous accorder une entrevue.