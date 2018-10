Un texte de Christelle D'Amours

Le Musée canadien des enfants propose un environnement de jeux et d’apprentissages conçu spécialement pour ses jeunes visiteurs et leurs familles depuis 1989. Or, malgré quelques travaux d’agrandissement, le « musée dans un musée » installé au coeur du MCH a conservé la même configuration depuis son ouverture.

On est en 2018, alors il commence à être temps que le Musée [canadien de l’histoire] renouvelle ses espaces dits '' permanents '' comme le Musée des enfants , avance Jean-Marc Blais, directeur général du MCH.

On parle de rénovations et d’un renouvellement complet. Jean-Marc Blais, directeur général du Musée canadien de l’histoire

C’est un espace qui a besoin de renouvellement important en termes de contenus [...] vous savez, la manière d’apprendre est très différente des techniques qu’on utilisait il y a 30 ans , ajoute-t-il.

Le Musée canadien des enfants a ouvert ses portes en 1989. Photo : Radio-Canada

Plus accessible pour tous

Il n’y a pas que les modèles d’apprentissage qui ont évolué au cours des dernières années, il y a aussi les normes d’accessibilité. Le Musée canadien des enfants se fait un point d’honneur de faciliter l’accès aux installations pour les enfants handicapés et à mobilité réduite. Juste ça, c’est une raison importante pour nous de pouvoir transformer le musée , rappelle M. Blais.

Échéancier du projet de réaménagement du Musée canadien des enfants : 21 octobre 2018 : le public est invité à participer à l’événement « Réinventer le Musée des enfants »;

le public est invité à participer à l’événement « Réinventer le Musée des enfants »; Jusqu’en janvier 2020 : maintien de l’offre à l’emplacement actuel du Musée des enfants;

: maintien de l’offre à l’emplacement actuel du Musée des enfants; Février 2020 : début des travaux et déménagement temporaire des installations ailleurs dans le Musée canadien de l’histoire;

: début des travaux et déménagement temporaire des installations ailleurs dans le Musée canadien de l’histoire; Juin 2021 : ouverture du nouveau Musée canadien des enfants

« Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas les enfants de 1989 »

Doit-on s’attendre à un nouveau musée rempli de tablettes électroniques et d’écrans?

Je vais être catégorique : non , réplique vivement le directeur du MCH, en expliquant que l’objectif est d’offrir une expérience où les enfants pourront expérimenter et manipuler autre chose que ce qu’ils retrouvent à la maison.

Si la technologie a évolué de façon significative depuis l’ouverture du Musée canadien des enfants, l’histoire, elle, demeure au coeur des priorités de l’établissement.

On ne veut pas seulement donner des occasions aux enfants d’interagir avec des pièces d'exposition. On veut également qu’ils puissent voir des témoins oculaires du passé, affirme Jean-Marc Blais.

« Le marché » au Musée canadien des enfants. Photo : Radio-Canada

Dans le nouveau musée pour enfants, le directeur général du MCH promet aussi plus d’activités adaptées aux tout-petits âgés de deux ans et moins pour rejoindre une plus grande clientèle.

Réinventer avec l’aide du public

L’espace occupé par les installations aura la même superficie, mais il faudra réaménager et renouveler les installations en fonction des besoins des familles.

En ce moment, tout est pour les enfants et que pour les enfants. On veut maintenant qu’il y ait une plus grande aisance, que ce soit pour les enfants et '' leurs adultes ", parents ou accompagnateurs , explique Chantal Amyot, directrice des expositions et de l’expérience du visiteur.

12,5 millions d'enfants et d'adultes ont visité le Musée canadien des enfants depuis son ouverture. Photo : Radio-Canada

Le Musée canadien de l’histoire souhaite que le nouvel espace pour les enfants soit le fruit d’un projet de co-création entre son équipe, des spécialistes et le grand public.

Les citoyens sont invités à participer à l’événement « Réinventer le Musée des enfants », qui aura lieu le 21 octobre prochain. Des sondages en ligne seront aussi tenus régulièrement sur le site web de l’établissement.

L’objectif est de permettre aux gens qui habitent dans des régions plus éloignées de partager leurs opinions et leurs idées. Le public pourra également s’inscrire à une liste d’envoi qui les tiendra au courant de l’avancement du projet.

Pour Chantal Amyot, le dialogue est au coeur du projet de réaménagement du Musée canadien des enfants. L’équipe compte faire des échanges comme ça pour voir, au fur et à mesure qu’on développe l’expérience, qu’on soit capable de prendre le pouls avec les visiteurs, avec les enfants et offrir la meilleure expérience possible , dit-elle.

Le Musée canadien des enfants en chiffres

0 à 10 ans d'âge moyen pour les jeunes visiteurs

500 000 visiteurs accueillis annuellement

12 millions de dollars pour réaliser le projet

12,5 millions d’enfants et d’adultes y ont mis les pieds depuis 1989