Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, ont combattu 88 incendies sur un total de 14 971 hectares.

En moyenne, les pompiers de la SOPFEU combattent 55 incendies annuellement, pour un total de 5299 hectares.

Selon Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information à la SOPFEU, cet écart important s’explique par l’incendie de Labrieville sur la Côte-Nord qui, à lui seul, a ravagé 12 985 hectares de forêts.

Ce feu de forêt, qui a fait rage à l’ouest de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, a été le plus important au Québec cet été puisque les toutes les conditions étaient réunies pour compliquer le travail des pompiers sur le terrain.