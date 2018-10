On est dans l'inconnu, il va falloir qu'on fasse comme tout le monde et qu'on attende , dit Louis-Phillipe Gauthier, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Une chose certaine, tout le monde regarde attentivement quelles seront les priorités législatives du prochain gouvernement.

Des entreprises s'inquiètent que des dossiers jugés prioritaires soient mis sur la glace, par exemple l'explosion des primes à Travail sécuritaire NB, le régime public d'indemnisation en cas d'accident de travail.

Au courant des trois dernières années, on regarde au-dessus de 140 % d'augmentation sur ces primes-là , explique M. Gauthier. Pour les entreprises, ça ajoute des pressions sur la masse salariale.

M. Gauthier ajoute que cette incertitude pourrait amener des entrepreneurs à hésiter à offrir des augmentations de salaire, reconsidérer des embauches prévues, ou retarder certains investissements.

Frédéric Gionet, vice-président de Développement économique Grand Moncton. Photo : Radio-Canada

L’imbroglio qui suit les élections envoie un message que le Nouveau-Brunswick n'est pas prêt à faire des affaires , estime Frédéric Gionet, vice-président de Développement économique Grand Moncton. L’approbation de grands projets pourrait également prendre plus de temps dans le climat actuel.

Quand le gouvernement représente un tiers de notre économie et est impliqué un peu partout, de la petite entreprise aux investissements extérieurs, c'est certain qu'il y a plusieurs projets qui vont être retardés. Frédéric Gionet

Chaque gouvernement a sa propre recette pour stimuler l'économie. Des incitatifs comme les subventions salariales ou pour l'exportation pourraient prendre d'autres formes.

Il y a des programmes gouvernementaux qui sont mis en place pour soutenir les entreprises dans différents secteurs comme l'exportation , explique Thomas Raffy, président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

Thomas Raffy, du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les entreprises vont se poser des questions à savoir si ces programmes vont se continuer, s’ils seront complètement éliminés , dit-il. Il y a beaucoup de questionnement. Ça va certainement ralentir certaines étapes ou certaines décisions de la part des entrepreneurs pour pouvoir prendre de l'expansion ou recruter de nouveaux employés.

Pour les municipalités, le gouvernement est souvent le premier partenaire financier au développement des projets.

C'est sûr qu'il y a un processus qui doit être respecté pour la formation du prochain gouvernement. Il n'y a pas de panique à ce moment-ci , indique Frédérick Dion, le directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Mais oui, il y a des dossiers dans la machine, les municipalités attendent une certaine réponse pour des projets , ajoute-t-il.

Frédérick Dion, directeur général de l'AMFNB. Photo : Radio-Canada

Certains de ces projets sont plus urgents que d'autres. Par exemple, l’AFMNB milite depuis des mois pour obtenir un tiers des revenus de la taxe d'accise sur le cannabis. Cette question ne sera pas réglée avant la légalisation, le 17 octobre.

Actuellement, il y a des coûts qui sont engendrés. Il n’y a pas de gouvernement avec qui on peut dialoguer, et tant que ça ne sera pas déterminé et tant qu'on n'a pas de gouvernement en place, on ne peut pas continuer le dialogue , résume M. Dion.

D’ici le retour des députés à l’Assemblée législative le 23 octobre, des questions sur les orientations du prochain gouvernement restent également en suspens.

À cela s’ajoute le risque de voir l’incertitude politique et économique se prolonger, si le gouvernement minoritaire s’avère incapable de gouverner et est défait à la législature après avoir perdu un vote de confiance.

D’après un reportage de Nicolas Steinbach