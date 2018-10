Le Pixel 3 s'appuie davantage que les précédents téléphones de Google sur l'intelligence artificielle.

Elle permet notamment à l'appareil, pour chaque cliché pris avec la fonction « motion » (photos en rafale), de sélectionner automatiquement la meilleure photo (yeux ouverts, sourires) et de la proposer à l'utilisateur.

Google a aussi créé un mode « photobooth », qui prend automatiquement une photo, sans intervention humaine, lorsque l'appareil estime que les conditions idéales sont réunies.

Le logiciel de reconnaissance du Pixel ajuste automatiquement la lumière, y compris la nuit sans flash, et rend possible la modification de l'arrière-plan.

Autre signe de la priorité donnée à la photographie, Google a renforcé les capacités de l'appareil pour les égoportraits, qui permet de capturer quasiment le double d'espace dans la photo (184 %) que sur un iPhone X.

« Ils ont fait plein de choses intéressantes avec l'appareil photo », a commenté, après la présentation, Anshel Sag, analyste du cabinet Moor Insights & Strategies.

Des partenaires de renom

Google a cherché à faire valider sa démarche en s'assurant le concours de professionnels de l'image, notamment le réalisateur Terrence Malick, qui a réalisé un petit film avec un Pixel 3, montré mardi lors de la présentation.

Il a également conclu un partenariat avec la photographe Annie Leibovitz, qui a entrepris un voyage à travers les États-Unis durant lequel elle prend des photos avec cet appareil.

« Je pense que ce téléphone va faire un peu mieux que ses prédécesseurs », a estimé Avi Greengart, analyste de GlobalData, principalement parce que Google est désormais installé dans l'univers du téléphone intelligent, dit-il, mais aussi parce que le Pixel 3 va être vendu dans plus de pays que les deux premiers modèles.

Son écran est plus grand que celui du Pixel 2 (14 cm contre 12,7), et il sera mis en vente aux États-Unis à partir du 18 octobre à un prix de base de 799 $ US, inférieur aux 899 $ US de l'iPhone X mais supérieur aux 619 $ US du Samsung S9.

Un contrôleur central abordable

Mardi, Google a également présenté le Google Home Hub, un nouvel assistant virtuel intégré à une enceinte et doté d'un écran, un segment en plein essor.

Google le propose à 149 $ US, un prix « extrêmement agressif », selon Avi Greengart. Le concurrent Echo Show d'Amazon avait été lancé à 230 $ US, avant que son prix ne soit revu plusieurs fois à la baisse. Facebook a d'ailleurs présenté un appareil semblable lundi, celui-là pour 199 $ US.

Pour l'analyste, le « prix est extrêmement important parce que c'est une nouvelle catégorie » de produits.