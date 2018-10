Un texte de Nahila Bendali

« C’est un beau rayonnement pour la ville de Québec », lance le président-directeur général du Port de Québec, Mario Girard. Il participe en ce moment à la convention qui se déroule cette année à Valparaiso, au Chili.

Le Port de Québec a appris il y a quelques semaines qu'il serait hôte de la rencontre en 2020 et a officialisé le tout lors de la présente convention.