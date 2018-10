L'enseignante, âgée d’une quarantaine d’années, a subi des blessures au dos et à l’épaule qu'elle doit toujours soigner. Elle a aussi une infection causée par une bactérie. Malgré tout, elle tenait à retourner rapidement au travail.

Ça va bien, mais c’est encore très difficile pour le traumatisme que j’ai subi , raconte-t-elle en retenant des sanglots. Les événements lui reviennent souvent en tête.