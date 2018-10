Les accusations ont été portées en vertu de la Loi sur les pêches, pour avoir déversé des substances nocives dans un cours d'eau contenant des poissons.

Les incidents se sont produits à l'usine située près des rapides réversibles dans la ville de Saint-Jean, à partir du mois de juin 2014. Les accusations ont été déposées en décembre 2016.

Le juge David Walker a annoncé qu'il prendrait sa décision en délibéré jusqu'au 5 novembre. Je veux réfléchir à tout ceci. La question est un peu complexe , a expliqué le juge.

Un incident sérieux, selon la Couronne

Le procureur de la Couronne, Paul Adams, a déclaré que le volume d'effluents déversés et sa toxicité étaient très significatifs . Même si les poissons n'en ont pas souffert, ni l'habitat, le risque de dommages était important et il doit être traité avec le plus grand sérieux, selon Me Adams.

De son côté, la défense a souligné que l'entreprise a elle-même signalé les incidents et qu'il n'y avait eu aucune mortalité de poissons après les incidents.

L'amende minimale pour chaque chef d'accusation est de 200 000 $. L'amende maximale est de 8 millions de dollars par accusation.

L'entente prévoit que le tiers du montant de 3,5 millions payé par Irving serait versé à la Fédération du saumon de l'Atlantique.

La papetière a été reconnue coupable d'infraction à la loi à trois reprises, en 1999, en 2009 et en 2010.

Avec les renseignements de Bobbi-Jean MacKinnon, CBC